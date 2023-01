TSV Freizeitsport: Neues Angebot Tai Chi Chuan startet in Kürze

Der TSV Tettnang bietet mit einer regelmäßigen Gruppe für Tai Chi Chuan eine Möglichkeit, mit sanften Bewegungen seine Gesundheit zu stärken und Ruhe und Kraft für den Alltag zu gewinnen. Die Gruppe startet erstmals am Donnerstag, 12. Januar in der Carl-Gührer-Halle, Beginn ist um 18.30 Uhr. Hierfür können sich Interessierte ab sofort für eine Probestunde anmelden, auch wenn sie nicht Vereinsmitglied sind. Das Angebot organisiert die Abteilung Freizeitsport, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Hauptsächlich in den frühen Morgenstunden ist in vielen chinesischen Parks zu beobachten, wie junge und alte Menschen sich im Zeitlupentempo tänzerisch bewegen. Diese Menschen sind ganz in sich versunken und die Bewegungen strahlen eine angenehme Ruhe aus, wie langsam am Himmel vorbeiziehende Wolken. Die Entspannung des Körpers erfolgt bei gleichzeitiger Konzentration auf die Übungen. Grundlegende Übungsziele sind Gesunderhaltung, Selbstverteidigung und Meditation. Der Kampfkunst-Aspekt hat beim Tai Chi Chuan eine untergeordnete Bedeutung, ist aber teilweise erkennbar geblieben. An die Stelle von Härte ist eine sanfte Behutsamkeit getreten, die zu Entspannung und Gelassenheit führen soll. Tai Chi Chuan ist in jedem Alter erlernbar und in kaum einer anderen Sportart sind so viele ältere Menschen aktiv. Tai Chi Chuan belebt den Körper, den Geist und die Seele.

Das Angebot im TSV ist bewusst nicht als Kurs, sondern als fortlaufende Gruppe konzipiert. Die Gruppenleitung liegt bei Monika und Josef Herzog. Beide sind langjährige Tai-Chi-Chuan-Lehrer und verfügen über umfangreiche Qualifikationen. Die Veranstalter bitten um Anmeldung auf der Webseite www.tsv-tettnang.de. Fragen können gerne per E-Mail an info@tsv-tettnang.de übermittelt werden, telefonisch unter 0 75 42/31 12.