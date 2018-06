TSV-Frauen siegen in Hochdorf

Zwei Frauen- und zwei Juniorinnenfußballteams des TSV Tettnang sind am Wochenende bei der Württembergischen Hallenmeisterschaft im Einsatz gewesen. Die Aktiven waren mit zwei Mannschaften in Hochdorf an der Riss vertreten. Dabei gab es für die Zweite (Regionenliga) nichts zu erben, sodass sie nach der Gruppenphase ausschied.

Das Oberligateam hingegen zog nach drei Siegen (3:0 gegen FV Asch-Sonderbuch, 5:0 über den SV Laupertshausen, 1:0 gegen TSF Ludwigsfeld), einem torlosen Remis gegen SGM Haslach/Wangen und der 0:2-Niederlage gegen den SV Granheim ins Halbfinale ein.

Hier trennte sich die Mannschaft von TSV-Trainer Alexander Haag 1:1 vom SV Jungingen und stieß – dank des Erfolges im Sechsmeterschießen – ins Endspiel vor. Nach Treffern von Sarah Marschall und Mona Blank beim 2:0-Erfolg gegen den FV Bellenberg ließ sich der Turniersieg bejubeln. Bei der Endrunde der besten Zwölf in Württemberg ist der TSV Tettnang damit am Sonntag, 18. Februar, in Stuttgart-Zuffenhausen am Start.

Ebenfalls noch im Rennen sind die C-Juniorinnen, die am Sonntag die erste Vorrunde der Württembergischen Hallenmeisterschaft in Munderkingen bestritten haben. Die Bezirksmeisterinnen mussten unter die ersten Vier in einer Siebenergruppe kommen, um sich zu qualifizieren – was ungeschlagen gelang. Einziger Schönheitsfehler: Im Abschlussspiel verschenkte Tettnang durch ein unglückliches Unentschieden den Gruppensieg. Am 18. Februar geht es für das Team von Trainer David Brinz dann in die zweite Qualifikationsrunde.

Und auch die D-Juniorinnen haben die erste Vorrunde des Sparkassen Junior Cups bewältigt. In der Sechsergruppe in Aldingen wurde der von Dorothee Haib gecoachte TSV Dritter. Drei Siegen (1:0 gegen Waldmössingen, 3:0 gegen Sonnenbühl, 2:0 gegen Sondelfingen) standen Niederlagen gegen Bergatreute (0:1) und Aldingen (0:3) gegenüber. Weiter geht es für die D-Mädels am 18. Februar in einer Sechsergruppe (unter anderem mit dem FV Bad Waldsee), in der dann zwei Vereine weiterkommen werden.