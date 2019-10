TSV-Frauen belohnen sich nicht

Nach Spielende waren die Gefühle auf der Trainerbank von Tettnangs Oberligafußballerinnen gemischt. Zum einen war man glücklich, nach dem zwischenzeitlichen 0:1 Führungstreffer der Hegnacher in der in 85. Minute noch ein 1:1-Unentschieden herausgeholt zu haben. Andererseits hat man gegen die auffällig schwachen Gegnerinnen aus dem Rems-Murr-Kreis zwei Punkte liegen gelassen, die besonders nach einer überzeugenden ersten Halbzeit, verdient gewesen wären.

„Wir haben phasenweise richtig Druck nach vorn gemacht, doch besonders bei den vielen Standardsituationen hat uns das Glück gefehlt“, sagte TSV-Coach Andreas Konrad. „Wenn du in der ersten Halbzeit Tore machst, läuft das Spiel anders.“ Sein Kollege Alexander Haag sah den Grund für die magere Torausbeute vor allem im unruhigen Aufbauspiel seiner Damen. „Wir hatten Probleme damit, die Bälle vorne festzumachen und mit letzter Entschlossenheit in Richtung Tor zu gehen. Daran müssen wir arbeiten.“

Rasante Schlussphase

Die Tettnangerinnen waren als Tabellenvierte in die Partie gestartet und hatten gegen den Tabellendritten aus Hegnach die Möglichkeit, sich durch einen Punktgewinn im oberen Drittel der Tabelle festzusetzen. Dementsprechend mutig agierten die TSV Damen.

Gegen eine unsortierte Hegnacher Hintermannschaft erspielten sie sich mehrere Standardsituationen, die zwar allesamt einen Abnehmer fanden, jedoch nicht im Tor untergebracht werden konnten. Tettnang nutzte die Ballverluste der Gegner eiskalt aus und setzte auf schnelles Umschaltspiel, oft initiiert von Kapitänin Mona Blank. Über die schnellen Flügelspieler, wie Simone Birkle und Samantha Hart, ging es oft bis an den Strafraum vor, dort verpassten die Tettnangerinnen aber die entscheidenden Zuspiele oder schlossen zu harmlos ab.

Im zweiten Durchgang gelang es den Gästen nach und nach, die Bälle zu halten und selbst eigene Chancen zu kreieren, so dass sich das Spiel in der letzten halben Stunde zunehmend ausgeglichen gestaltete. Die Tettnangerinnen wirkten müde und gaben den Hegnacherinnen mehr Raum, was diese kurz vor Schluss ausnutzten. In der 85. Minute stocherte Sara Reichel eine Flanke von Teamkollegin Isabel Janischowsky zur 0:1 Führung ins Tor.

Die Antwort der Tettnangerinnen folgte jedoch umgehend. Die kurz zuvor eingewechselte Sandra Trautwein fasste sich im anschließenden Gegenangriff ein Herz und schlenzte den Ball in der 86. Minute zum 1:1 Ausgleich ins rechte Eck.

Die Ausgangsposition der TSV-Frauen, die durch das Unentschieden Platz vier behaupten, ist damit vielversprechend. Denn die fünf verbleibenden Gegner in der Hinrunde sind alle schlechter platziert, als man selbst und damit ebenjene Mannschaften, gegen die man sich Punkte ausrechnet, wie Trainer Haag vor einigen Wochen sagte.

Auf die Frage, wie viele Punkte man in den kommenden Wochen einrechnet, wollte er aber nicht eingehen. „Wir schauen von Woche zu Woche“, sagte er nach Spielende und betonte nochmals: „Wichtig ist, dass wir vor dem Tor entschlossener werden.“