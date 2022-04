TSV-Fechter gewinnen erneut den Montfort-FloreTT-Pokal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz einem Jahr Pause und der Hygieneauflagen hat das Heimturnier der Tettnanger Fechter an Attraktivität gewonnen. Das Ranglistenturnier der internationalen Bodensee-Fechterschaft hat mit ca. 70 Fechtern zahlen- und leistungsmäßig zugelegt. Die turnierfreie Zeit der Pandemie hatten die Gastgeber für die Jugendarbeit genutzt, was sich nun auszahlte; bei jedem zweiten Wettbewerb gewann ein TSV-Mitglied und viele weitere Podestplätze wurden erfochten.

Das Turnier eröffneten die U13- und die U17-Jugend. Bei den U13-Mädchen lief es von Beginn an rund. Julia Neumeister stand nach den Vorrunden auf dem ersten und Adaeze Udeh indexgleich mit einer Wangenerin auf dem dritten Setzplatz. Im Halbfinale traf Adaeze Udeh auf Neumeister und schied in ihrem ersten Turnier mit Bronze aus. Auch das Finale konnte Julia Neumeister für sich entscheiden und den ersten Pokal gewinnen. Die U13-Jungen taten sich gegen die favorisierten Schweizer schwer, Max Grüner focht sich aber ins Halbfinale und holte Bronze.

Die routinierten U17-Herren des Gastgebers lieferten sehenswerten Fechtsport. Zu den Halbfinalen waren Leander Pechar, Ruwen Schmidt, Finn Wattenbach und Alexander Neumeister schon die Podestplätze sicher. Wattenbach und Neumeister ließen sich den Finaleinzug nicht nehmen und verwiesen Schmidt und Pechar auf die Bronzeränge. Im Finale zeigten beide Kontrahenten ihr Können und ließen auf schnelle Angriffe Paraden und Gegenangriffe folgen ehe Alexander Neumeister gewinnen konnte.

Nun folgten die Neulinge in der U9 und U11. Diese legten völlig unbekümmert los und traten in die Erfolgsspur der Größeren. Die U9 der Mädchen gewann Emma Straub und bei den Jungen holte sich Niclas Künk den Pokal. In der U11 der Jungen stand Leo Miladic ganz oben und Lenny Hille erreichte ebenso den dritten Platz wie Luisa Weishaupt bei den Mädchen.

Nachmittags folgten die U15 und die Aktiven. Dabei gelang es Julia Neumeister, eine Bronzemedaille in der nächsthöheren Altersklasse zu erbeuten. Ebenso erfochten sich Max Kiechle und Paul Stohr bei den Jungen Bronze und Alexander Neumeister gewann erneut Gold. Den letzten Glanzpunkt setzte Marlene Best, die die starke Damen-Konkurrenz für sich entschied.

Mit exakt 600 ausgeteilten Treffern holte sich die Fechtjugend den Mannschaftspokal. Die Generalprobe für den Montfort-FloreTT-Pokal im TSV-Jubiläumsjahr 2023 ist gelungen.