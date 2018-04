TSV empfängt den Tabellenführer

Die Tettnanger Fußballerinnen empfangen am Samstag um 16 Uhr im Tettnanger Ried den Hegauer FV zum 17. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Die Gäste aus Hegau gehen als derzeitiger Tabellenführer und somit als Favorit ins Spiel.

Gerade einmal eine Niederlage aus bislang 15 Partien demonstrieren eindrucksvoll die Titelambitionen der Gäste. Der TSV dagegen will weiter versuchen, den Abstand zum unteren Tabellendrittel zu vergrößern – und eventuell für eine Überraschung zu sorgen. Einmal mehr, wie so oft in der laufenden Saison, dürfte die Chancenverwertung ein entscheidendes Kriterium beim Aufeinandertreffen beider Teams sein.

Auf der einen Seite dominiert der Hegauer FV die Liga mit 53 erzielten Treffern – was Ligaspitze ist und für eine enorme Offensivqualität und Effizienz im gegnerischen Torraum spricht. Mit Luisa Radice (20 Treffer) und Tabea Griß (12) stehen zudem die beiden führenden Torjägerinnen der Oberliga in den Reihen der Gäste. Sie haben unter anderem dafür gesorgt, dass der südbadische Klub in den vorherigen elf Partien unbesiegt blieb. Seit September 2017 gab es keine Niederlage mehr zu verkraften.

Dagegenhalten kann der TSV Tettnang nicht ganz so viel: 19 Treffer erzielte der TSV bislang – nur drei Mannschaften in der Liga haben weniger Tore erzielt. In der Hinrunde musste der TSV eine bittere 0:5-Niederlage gegen die Hegauerinnen verkraften.

Trotz des eindeutigen Zahlenwerks kann der TSV auf die erbrachten Leistungen der vorigen Partien setzen, in denen ein deutlicher Schub nach vorne erkennbar war. Schafft es der TSV, auf diese Leistungen aufzubauen und noch ein paar Prozentpunkte draufzusetzen?

„Wir haben uns auf dieses Spiel wie auf jedes andere auch vorbereitet“, sagt TSV-Trainer Alex Haag. „Wir wissen um die schwere Aufgabe. Doch wir glauben daran, was wir in der Vergangenheit auch schon bewiesen haben, dass eine Überraschung hier möglich ist.“ Verzichten muss Haag auf TSV-Spielführerin Mona Blank, die verletzungsbedingt nicht auflaufen kann. Alle anderen Spielerinnen sind verfügbar und werden versuchen, dem Tabellenführer Paroli zu bieten.