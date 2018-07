TSV-Damen siegen knapp

Tettnangs Verbandsliga-Frauen haben ihre Heimspieltrilogie mit dem dritten Sieg beendet. Gegen den TSV Albeck verließen sie, wie im Pokalspiel vor drei Wochen, auch im ersten Aufeinandertreffen in der Liga mit 2:1 siegreich den Platz und können damit auf einen gelungenen Saisonstart blicken.

Beim Standardergebnis beider Teams lief es wie immer: Albeck ging trotz spielerischer Dominanz der Hausherrinnen in der ersten Halbzeit in Führung, musste sich aber am Ende nach zwei Treffern in der zweiten Halbzeit doch wieder mit 1:2 geschlagen geben. Die Gäste aus der Ulmer Vorstadt wählten erneut, wie im Pokalspiel auch, eine defensive Ausrichtung und wollten versuchen, aus einer starken, tief stehenden Abwehr um den eigenen Strafraum herum, mit Tempovorstößen zum Erfolg zu kommen. Bei einem solchen Vorstoß in der 6. Minute verhinderte TSV-Goalie Alisha Jahn mit ihrem erstklassigen Stellungsspiel in einer Eins-zu-Eins-Situation den obligatorischen Führungstreffer der Albeckerinnen. Dieser fiel dann doch 13 Minuten später durch Tina Scheiffele, die an der Seitenlinie durchgebrochen war und bei ihrem halbhohen Abschluss Jahn keine Chance ließ (19.). Noch vor der Pause boten sich für die spielerisch dominanten Tettnangerinnen etliche Möglichkeiten, den Ausgleichstreffer zu besorgen oder gar in Führung zu gehen. Geradezu sträflich fahrlässig wurden aber selbst einige Hundertprozentige ausgelassen.

Auch im zweiten Durchgang holten die Gastgeberinnen nicht das Optimum aus ihren Möglichkeiten heraus, konnten aber mit zwei Treffern das Spiel wenden und auf die Siegesstraße einbiegen. Nach einem sehenswerten Kurzpassspiel im Strafraum zwischen Ina van der Linde, Karin Boos und Daniela Porombka verlor Albecks Abwehr vollends den Überblick. Porombka nutzte freistehend am langen Pfosten diese Konfusion zum mehr als verdienten Ausgleich (58.). Zehn Minuten später düpierte van der Linde erneut die gegnerische Defensive, legte überlegt quer auf Boos, die zentral stehend zum 2:1 einschob (68.). Albeck konnte sich in der Folge nur noch mit einer unschönen Szene drei Minuten vor Schluss in Szene setzen. Glück für die Gäste, dass der Schiedsrichter die tiefrotwürdige Tätlichkeit, zu der sich Torfrau Stephanie Münkle gegen Tettnangs Spielführerin van der Linde hinreißen ließ, anscheinend nicht gesehen hatte.

TSV Tettnang: Alisha Jahn, Nathalie Hirscher (44. Carina Rosenhagen) Julia Bernhard (89. Carina Baumann), Corinna Wachter, Daniela Porombka, Theresa Merk (46. Denise Seibt), Elisa Schneider, Mona Blank, Karin Boos, Tamara Uhlmann (78. Myriam Taskin), Ina van der Linde.

Tore: 0:1 (19.) Scheiffele (19.), 1:1 (58.) Porombka (58.), 2:1 Boos (68.); Schiedsrichter: Dorner (Leutkirch). (us)