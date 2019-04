TSV-A-Junioren verlieren zu neunt

Niederlagen gab es am jüngsten Spieltag für die A-, B- und die C-Jugend des TSV Tettnang.

A-Junioren-Leistungsstaffel: SV Horgenzell – TSV Tettnang 5:1: Tettnangs Handicap war, dass man nur mit zehn Mann einlaufen konnte. Durch Verletzungspech reduzierte sich der Kader noch vor der 10. Minute auf neun Spieler. Trainer Thomas Helm konnte mit dem Häuflein Aufrechter zumindest das Ergebnis einigermaßen in Grenzen halten, zufrieden allerdings ist er mit der personellen Situation natürlich nicht.

B-Junioren-Bezirksstaffel: TSV Tettnang – SGM Westallgäu 1:2 (0:0): Dem am Vorwochenende in Lindenberg errungenen Sieg wollten die Tettnanger im Heimspiel gegen den TSV Heimenkirch/Westallgäu einen weiteren folgen lassen. Das Hinspiel hatten sie 6:1 gewonnen. Nun aber spielte Tettnang viel zu behäbig und ohne Laufbereitschaft, sodass mit 0:0 die Seiten gewechselt wurden. Trotz mahnender Worte des Trainers verbesserte sich das Spiel der Platzherren nicht. Im Gegenteil, Heimenkirch ging nach 50 Minuten in Führung. Die Tettnanger besannen sich nun etwas, und Nuri Kayahan gelang in der 60. Minute der Ausgleich. Weitere Chancen wurden erarbeitet, laut Vereinsbericht aber durch Eigensinn vertan. Die Konsequenz: Heimenkirch gelang der Führungstreffer in der 71. Minute – Tettnang hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Einzig Normalform hatte an diesem Tag der Torspieler, der hielt, was zu halten war.

C-Junioren-Bezirksstaffel: SV Horgenzell – TSV Tettnang C1 3:2 (1:2): Bei herrlichem Fußballwetter standen sich der SV Horgenzell und der TSV Tettnang gegenüber. Das Spiel begann rasant, und es war recht schnell abzusehen, dass hier zwei Fußballwelten aufeinandertrafen. Der SV Horgenzell spielte eher Kick and Rush, wohingegen der TSV es mit spielerischen Lösungen versuchte. Das führte zunächst zum Erfolg: Zwei schön herausgespielte Tore brachten den TSV Tettnang mit 2:0 in Führung. Nach einer Unachtsamkeit in der Rückwärtsbewegung aber gelang den Hausherren der Anschlusstreffer. Nach der Pause wuchs seitens des TSV die Unsicherheit. Es schlichen sich Fehler ein, die den Gegner stark machten – man musste den Ausgleich und auch noch das 2:3 hinnehmen. Der TSV gab nicht auf, hatte allerdings kein Glück, vergab er doch in der Schlussphase noch zwei ganz dicke Chancen.