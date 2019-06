Trotz Regen lassen die Realschüler die Sonne scheinen

„Der Sommer soll wenigstens in den Köpfen entstehen“, hat Konrektor Albrecht Elser, der für den erkrankten Realschulleiter zur Sommerserenade begrüßte, am Dienstagabend den Zuhörern in der randvollen Aula des Gymnasiums gewünscht. Des Regens wegen musste die Serenade auf dem Schulhof der Realschule ausfallen, für sonnige Laune war dennoch gesorgt.

Mit spielerischer Leichtigkeit fasste Elser am Ende zusammen: Atemberaubend, bombastisch sei der Abend gewesen und so cool vorgetragen. Hier waren Lehrer mit Herzblut am Werk: Beteiligt waren Margit Widmann mit den Chören, Carolin Traut mit dem Schulorchester, Andreas Kneer mit der Band und Matthias Johler als Begleiter und mit eigenen Kompositionen.

Mit packender Gestik dirigierte Margit Widmann ihre Chöre, zuerst den Chor der fünften und sechsten Klassen, junge, frische Stimmen, die am Anfang der Stimmbildung stehen, später den Chor der siebten bis zehnten Klassen. Ein deutlicher Unterschied – einfach zum Staunen, was diese Schüler in so wenigen Jahren an Stimmkultur dazugelernt haben. Für alle galt, was die Kleinen gesungen hatten: „Es macht Spaß.“ Ebenso galt das „Have a nice day“, das die Großen sangen.

Nach beschwingtem Eingangschor und Elsers Begrüßung begeisterte das Schulorchester unter Carolin Traut mit Edward Elgars berühmtem Pomp-and-Circumstance March Nr. 1 „Land of Hope and Glory“. Später folgten Ed Sheerans rhythmisch anspruchsvolles Stück „Shape of you“ und Hits aus dem unverwüstlichen ABBA-Musical „Mamma mia“. Erstaunlich flott packte das Orchester auch Martin Scharnagls „Zeitlos-Polka“. Auch wenn Polkas eigentlich nicht die Lieblingsstücke der Jungen sind, kam hier ein Sound zustande, wie er oft am Ende eines Blasmusikkonzerts zu hören ist, wenn die Zuhörer noch einmal richtig mitgerissen werden sollen – das ist auch hier voll und ganz gelungen.

Lediglich die ganz Kleinen, die lange auf ihren letzten Auftritt warten mussten, waren zusehends unruhig geworden. Dafür boten sie beim Schlusschor nochmals eine runde Leistung. Der vereinigte Chor füllte die kleine Bühne in der Aula, auch Matthias Johler, der sonst am Keyboard begleitet hatte, sang mit. Nicht vergessen seien die Solosänger, die nicht nur mit ihren Stimmen glänzten, sondern dank passender Choreographie auch in Bewegung waren. Und dann war da noch die breit vor der Bühne positionierte Schulband unter Leitung von Andreas Kneer.

Schade natürlich, dass die Sommerserenade nicht im Freien, sondern in der zu kleinen Gymnasiums-Aula stattfand. Aber sie hat den Zuhörern genauso viel Spaß gemacht wie den vielen Akteuren.