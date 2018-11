Trotz Panne: Regionalwerk-Geschäftsführer sieht Unternehmen auf gutem Weg

Bei einer Ausschreibung hat das Regionalwerk Bodensee versäumt, fristgerecht ein Angebot zur Versorgung seiner sieben Gesellschaftergemeinden und der angeschlossenen Wasser- und Abwasserzweckverbände abzugeben . „Dieser Fehler ärgert uns selbst am meisten“, sagte Regionalwerk-Geschäftsführer Michael Hofmann am Montag im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Im Technischen Ausschuss in Tettnang hatte es am Mittwoch einige Wortbeiträge zu dem Thema gegeben. So verwies etwa Karl Welte (Freie Wähler) darauf, dass die Außenwirkung fatal sei, dass es wegen des internen Fehlers nicht zur Abgabe eines Angebots gekommen sei.

Es habe sich um einen menschlichen Fehler gehandelt, den er in dieser Art und Weise nicht vorhergesehen habe, sagte Hofmann im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Dieser sei trotz Nachhaltens entstanden, es habe zu der Ausschreibung auch Besprechungen und vereinbarte Meilensteine gegeben. „Ich habe mir nicht vorstellen können, dass wir die Frist nicht wahren“, sagt Hofmann. Befasst seien eine Führungskraft und Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb und Energiebeschaffung gewesen. „Wir haben die internen Prozesse überprüft“, sagt Hofmann. Es gebe keine systemischen Konsequenzen. Er wolle an einer „Kultur des Vertrauens“ festhalten. Die habe sich bewährt.

Trotz eines Volumens von jetzt etwa drei Millionen Euro in drei Jahren sei der wirtschaftliche Schaden gering. Denn, so Hofmann: „Wir hätten bei der Ausschreibung mehr oder weniger ohne Marge angeboten.“ Sprich: Wenn überhaupt, hätte es nicht viel Gewinn gegeben. Wirtschaftlich, so Hofmann, reiße dies das Regionalwerk nicht in den Abgrund. Und auch bei einer Teilnahme, so sagt der Regionalwerk-Geschäftsführer, hätte „es keine Garantie gegeben, dass wir auch beliefert hätten.“ Denn andere Unternehmen nutzten solche Ausschreibungen durchaus auch strategisch.

Generell sagt Michael Hofmann, das Regionalwerk sei seit Jahren auf einem guten Weg. Er verweist auf den Grundversorgerstatus im eigenen Bereich: „Wir versorgen die meisten Kunden.“ Die meisten Kundenrückmeldungen seien positiv. In den letzten vier Jahren habe es eine qualitative und quantitative Verbesserung gegeben: „Wir wachsen nach wie vor.“

Das gelte auch für das Ergebnis: Der Jahresüberschuss lag 2015 noch bei knapp 1,5 Millionen Euro, im letzten Jahr waren es etwa 1,7 Millionen Euro. Für dieses Jahr rechnet Hofmann nach eigener Aussage damit, dass das Unternehmen die Zwei-Millionen-Euro-Grenze knackt. Generell gelte, dass das Regionalwerk schlank aufgestellt sei: „Das zeichnet uns aus, das ist unsere Stärke.“

Dabei sei in den letzten Jahren Personal aufgestockt worden. Waren es 2014 noch 40 Mitarbeiter, gibt es aktuell 57 Stellen, von denen fünf nicht besetzt sind. Wie in allen Branchen gebe es Fachkräftemangel. „Wir haben reagiert, indem wir selbst ausbilden.“ Er verweist zudem auf die Preispolitik, die sich neben niedrigen Strompreisen zum Einkaufszeitpunkt auch durch die schlanke Struktur ergebe. So gebe es auch jetzt erneut wieder keine Erhöhung der Strompreise für Kunden.