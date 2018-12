Trotz Feiertagen: Bei der Molkerei Bergpracht stehen die Uhren nicht still

So entsteht der Käse:

Bei Anlieferung wird die Milch pasteurisiert und in Tanks zwischengelagert. Am nächsten Tag geht die acht Grad kalte Flüssigkeit auf 30 bis 40 Grad erwärmt in die Produktion. Hier werden Milchsäurebakterien und Lab hinzugegeben, je nach Sorte auch Schimmelkulturen.

In der Käsungswanne gerinnt der Käse bei der „Dicklegung“, die Molke setzt sich ab. Mitarbeiter zerschneiden die Masse mit einer Käseharfe. Die Mischung aus Molke und Käsebruch wird abgesaugt und in Formen abgefüllt. Diese werden gestapelt und mehrfach gewendet, damit die Molke abfließen kann. Dann geht es ins Salzbad. Camembert liegt darin eine halbe Stunde, Blockkäse vier bis sechs Stunden.

In Reiferäumen lagert der Camembert eine Woche und entwickelt in dieser Zeit seine Weißschimmelrinde. Andere Käsesorten werden bereits einen Tag später weiterverarbeitet oder verpackt. (hil)