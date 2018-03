Trotz durchwachsener Leistung zum Kantersieg

In der Landesliga (Staffel 3) haben die Handballerinnen der SG Argental am vergangenen Samstag in heimischer Halle mit 37:24 (16:12) gegen den SC Lehr II gewonnen und kletterten dadurch zurück auf Tabellenrang sieben. Laut Vereinsbericht startete das Spiel vor rund 50 Zuschauern in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang relativ ausgeglichen.

Das Heimteam ging nach fünf Minuten mit 4:2 in Führung, doch gab Lehr mit zwei Toren in Folge eine Antwort und glich aus. Die SGAlerinnen überraschten in der Folge die Gäste mit einer 4:2-Abwehr, allerdings fanden diese Mittel, um die löchrige Verteidigung der Gastgeberinnen zu überwinden. Danach lag die SG Argental erneut mit 7:5 vorne. Bis zur 16. Minute kämpften sich die Gegnerinnen allerdings wieder auf ein 9:9 und ein 10:10 heran. Grund dafür war die harmlose Abwehr und der hektische Angriff der Argentälerinnen. In den folgenden Minuten legte die SGA einen Sechs-Tore-Lauf hin und erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 16:10. Lehr warf noch zwei Tore zum 16:12-Pausenstand.

In der zweiten Halbzeit spielten die SGAlerinnen cleverer und bauten nach und nach ihre Führung aus: von 20:13 in der 36. Minute über ein 25:18 (42.) bis hin zum 27:19 (45.). Die Abwehr arbeitete nun besser, im Angriff wurde nicht mehr so überhastet abgeschlossen, sondern schöne Chancen herausgespielt und verwertet. Und auch SGA-Torhüterin Cathrin König, welche 60 Minuten durchspielen musste, da Wiebke Krause sich beim Aufwärmen verletzte, half der Abwehr durch einige Paraden.

Dennoch gab sich die Gästemannschaft zu keinem Zeitpunkt geschlagen. Trotz ihres schmalen Kaders und ohne Trainer zeigte sie das komplette Spiel über eine kämpferisches Herz. Am Ende gewann die SGA verdient mit 37:24 und kletterte in der Tabelle vorübergehend wieder um einen Rang nach oben auf Platz sieben. Dennoch sind die gegnerischen Mannschaften Ebersbach, Neuffen und Bettringen den SGAlerinnen weiterhin auf den Fersen. Die SG Argental kann sich noch nicht sicher fühlen und muss in den nächsten Partien noch ihre Leistung steigern, um erneut Zählbares mitzunehmen.