Trotz DFB-Aus: Hier laufen die WM-Spiele in Tettnang

Die deutsche Fußballnationalmannschaft darf zwar nicht mehr in Russland mitkicken, aber das stört die Tettnanger Gastronomen nur wenig. Viele die bereits im Vorfeld angekündigt hatten, die Spiele der deutschen Mannschaft zu übertragen, machen einfach weiter.

Nur für wen die Fans dann Daumen drücken werden, ist noch nicht ganz klar. Im Burger House in Tettnang läuft der Fernseher zum Beispiel weiterhin an Spieltagen, genauso wie im Bäumle in Tettnang. Beim Gasthof Kreuz in Tannau heißt es auf Nachfrage: „Es ist noch nicht vorbei“ – auch hier laufen die Spiele weiterhin. Genauso wie im Flieger in Tettnang und im Café Bärlin.Beim City am Bärenplatz und beim Public Viewing in Neukirch hieß es bereits vor dem Ausscheiden der Deutschen, dass nur Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen werden.