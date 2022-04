Trio Spiegelbild gastiert im Rittersaal

Das Trio Spiegelbild ist am Sonntag, 24. April, um 18 Uhr im Rittersaal im Neuen Schloss Tettnang zu Gast. Die Musiker spielen Saxofon, Akkordeon und Klavier.

Das Trio präsentiert berühmte klassische Werke in eigenen Arrangements durch eine instrumentale Besetzung, heißt es in einer Ankündigung. Pianist Konstantin Zvyagin und Akkordeonist Vadim Baev traten in Deutschland bereits nach ihrem Abschluss an der Moskauer Gnesins Musikakademie als „Gnesins-Duo“ auf. Aus dem Zusammentreffen mit dem Saxofonisten Xavier Larsson in Köln wurde das Trio Spiegelbild geboren.

Bei ihrem Auftritt in Tettnang werden sie unter anderem Modest Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“, Manuel de Fallas „Pantomima“ und „Danza ritual del fuego“ aus dem Ballett „El amor brujo“ au die Bühne bringen. Auch Astor Piazzollas „Vier Jahreszeiten von Buenos Aires“ steht laut Vorschau auf dem Programm. Ab 17.15 Uhr wird Gerd Kurat ein Einführungsgespräch zum Konzert führen.