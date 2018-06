Trikotrausch: Fans bringen TSV weiter

Das Daumendrücken dauert an: Den Fußballern des TSV Tettnang ist bei der Radio 7 Vereinsmeisterschaft am Donnerstag der Tagessieg geglückt. Zunächst siegten sie gegen die Damen des TSV Aach-Linz bei der Aufgabe am Vereinsheim im Ried, dann entschieden sie das Telefon-Voting für sich.

Um 10.15 Uhr hatte Radio 7 die Aufgabe verkündet: 45 Minuten hatten die Helfer Zeit, um so viele Menschen in Trikots wie möglich zu organisieren. In den Sportgeschäften wurden alle verfügbaren Trikots ausgeliehen und zugleich in den Schulen angefragt, ob Jugendliche bei der Aktion mitmachen können. Der große Dank des TSV gilt dabei Gymnasium und Schillerschule. Um 11 Uhr waren es 258 Buben und Mädchen, Männer und Frauen, die in Trikots steckten und dem TSV zum Erstrundensieg verhalfen. „Herzliches Dankeschön an alle im Namen der Fußballabteilung“, sagt Karin Rasch-Boos für die Vorstandschaft.

Ihre Bitte um weitere Unterstützung trug Früchte: Beim Telefon-Voting erwischte Marina Müller als erste eine offene Leitung und bescherte dem TSV den Tagessieg und 777 Euro. Ob es zum Wochensieg und 7777 Euro reicht, können Frühaufsteher am Freitag, 25. September, zwischen 6 und 8 Uhr auf Radio 7 verfolgen.