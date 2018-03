Trez Homberez rocken im Flieger

Die Trez Homberez sind, gemeinsam mit Agathe Paglia, am Samstag, 10. März, ab 21 Uhr im Flieger in Tettnang zu Gast. Zu den Trez Homberez gehört laut Ankündigung Sänger und Gitarrist Vitek Spacek, der bereits im Vorprogramm von Queen, Bon Jovi, Status Quo, Meat Loaf und Thin Lizzy gespielt hat, Sänger und Drummer Markus Kullmann, der zu den besten Rock Drummern Deutschlands zählt, und Sänger und Bassist Jekko Stepanovic, der in seiner Heimat Serbien in Stadien und ausverkauften Hallen spielte. Unterstützt werden die drei Männer an dem Abend von Agathe Paglia, deren kräftig tiefe, „schwarze” Stimme ihr Markenzeichen ist.