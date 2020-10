Treue Seelen in bewegten Zeiten

Der Medizincampus Bodensee (MCB) hat 23 Dienstjubilare für ihre langjährige Mitarbeit an den Kliniken in Friedrichshafen, Tettnang und dem mittlerweile geschlossenen Standort Weingarten geehrt. Viele sind seit 25 Jahren für den Klinikverbund tätig, manche sogar schon seit 40 Jahren, wie der MCB mitteilt.

„Wir sind froh, solche treue Seelen wie Sie zu haben“, richtete sich MCB-Geschäftsführerin Margita Geiger in einer kleinen Feierstunde an die Jubilare. Gerade die vergangenen Monate seien besonders herausfordernd gewesen. Ihr ausdrücklicher Dank ging an die vielen Mitarbeiter aus Weingarten für deren Bereitschaft, an die Kliniken in Friedrichshafen oder Tettnang zu wechseln – und an die dortige Belegschaft für die gute Aufnahme der neuen Kollegen.

Den Jubilaren überreichte Geiger für ihre 25- beziehungsweise 40-jährige Dienstzeit nicht nur Blumen, Urkunden und Präsente, sondern wollte von ihnen auch persönlich wissen: „Was wollen Sie uns sagen? Wie war diese Zeit für Sie?“ Die vielen Jahre seien „wie im Fluge“ vorbeigezogen, war da zu hören. Von „Höhen und Tiefen“ wurde berichtet, dass man „viel erlebt“ habe im Laufe der Zeit, dabei „kein Tag wie der andere“, sondern „immer spannend“ gewesen sei und man sich selbst in seinem Beruf „gut weiterentwickeln konnte“, werden die Jubilare in der Pressemitteilung zitiert. Gerade in medizintechnischer Hinsicht habe es enorme Fortschritte gegeben, sodass auch die Mitarbeiter mitgewachsen seien. „Je älter man wird, desto flexibler muss man sein“, so die Erkenntnis. „Es hat sich einiges verändert, es ist alles groß geworden – aber es ist immer noch schön“, hieß es weiter. Und: „Es war oft anstrengend, aber ich würde den Job wieder machen.“

„Respekt und Wertschätzung“ für die langjährige Arbeit – ob in Verwaltung oder Küche, in der Pflege oder im medizinischen Funktionsdienst – zollte den Jubilaren auch Mathias Schlunke, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates. „Gerade diese Verbundenheit macht Sie für uns so wertvoll“, sagte er und bezeichnete die erfahrenen Mitarbeiter als Vorbilder „insbesondere für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen“. Und auch Schlunke freut sich, dass das ehemalige 14-Nothelfer-Personal nun am See beruflich „eine neue Heimat“ gefunden habe.

Im Klinikum Friedrichshafen arbeiten Karola Amann )Mitarbeiterin der Krankenhausküche), Horst Haberl (Leiter des Zentrallagers), Georgia Lämmel (Krankenschwester im Zentrum Operative Medizin) und Rosemarie Stenmans (Sekretärin der Klinik für Neurologie) seit vier Jahrzehnten. Seit 25 Jahren sind dort beschäftigt Luzia Cotic, Irene Friedrich, Regina Gessler, Anna Koch, Gregor Missel, Helga Müller, Tanja Rist, Monika Roth und Ursula Scholz.

In der Klinik Tettnang sind seit einem Vierteljahrhundert tätig Sigrid Bajjali, Christine Birkle, Sybille Bühler, Gabriele Dannemann, Andrea Diemer-Lampopoulos und Angela Kees.

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit zum Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten wurden geehrt: Charlotte Hellmann, Olga Rief, Angela Schubert und Wolfgang Winnemund