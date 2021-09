Trendsportart Dirtbike: Auf zwei Rädern über Hindernisse und Rampen

Die Trainings finden jeweils donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr statt. Kursdauer ist vom 16. September bis 14. Oktober. Die Trainingseinheiten von fünf mal zwei Stunden beinhalten Fahrtechnikübungen, Bremsen, Radbeherrschung sowie ein erstes Jump-Training. Mitbringen sollten die Kursteilnehmer neben einem tauglichen Fahrrad auch Helm und Schutzkleidung. Die Kursgebühr beträgt für Mitglieder 15 Euro, für Nichtmitglieder 20 Euro. Die Bike-Base liegt ein paar hundert Meter hinter dem Tettnanger Wald-Wander-Parkplatz Schäferhof in Richtung Bürgermoos. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an