Trend bei der VHS geht ins Digitale – und zur Natur

Seit einigen Tagen gilt das Frühjahr/Sommer-Programm der Volkshochschule des Bodenseekreises. In Tettnang gibt es fast 90 Termine an neun Veranstaltungsorten. Der Trend geht ganz klar nach draußen – Angebote in der Natur und mit digitalen Medien nehmen seit Jahren zu.

Volkshochschulleiter Daniel Kottenrodt und Sonja Martin, Leiterin der Außenstelle Tettnang, sind froh über das volle Programm in den kommenden Monaten. Tettnang ist einer der größeren Standorte im Bodenseekreis, das sei historisch bedingt, sagt Daniel Kottenrodt. Seit Jahren in stetem Wachstum seien die Angebote im Gesundheitsbereich. Angebote mit Bewegung, Ernährung und Meditation fallen darunter. Kottenrodt macht aber deutlich, dass sich die Angebote klar von Vereinen und ihrer Arbeit abgrenzen. „Das ist kein Sportangebot“, sagt er. Neu in Tettnang im Programm ist unter anderem der Kurs „Rock the Billy“ am 3. März, ein Tanzprojekt mit Fitnesselementen. „Das gibt es nur in Tettnang“, sagt der VHS-Leiter. Autogenes Training und Meditation zur Stressbewältigung seien weitere Elemente, die im Landkreis und in Tettnang auf viel Zustimmung stoßen würden. In diesem Jahr gibt es auch Ballettkurse und ein neues Yoga-Angebot, sagt Sonja Martin. Sie leitet seit einem Jahr die Außenstelle Tettnang. Kundalini-Yoga heißt der besondere Kurs, dieser findet am 14. Februar statt.

Im IT-Bereich hat sich der Trend in den vergangenen Jahren verschoben, weg von längeren Grundlagenkursen, hin zu kürzeren Intensivkursen oder Angeboten, in denen Smartphone und Tablet eine größere Rolle spielen. Martin sagt, dass diese Kurse sehr stark nachgefragt werden. Daniel Kottenrodt ist seit September Leiter der Volkshochschule Bodenseekreis und war davor unter anderem Leiter des Fachbereichs IT. Ein weiteres digitales Angebot verknüpft zwei stark wachsende Bereiche miteinander. Im Kurs „Trainieren mit Smartphone, Fitness-Apps und Fitness-Uhren“ geht es darum, wie diese digitalen Helfer sinnvoll in den Trainingsalltag integriert werden können. „Früher hat man noch einen Brustgurt gebraucht, inzwischen geht das am Handeglenk“, sagt er. Ein Triathlet-Trainer arbeitet im Februar gemeinsam mit den Teilnehmern an deren Fitness und bringt dabei die digitale Auswertung in Theorieeinheiten näher. Viele Teilnehmer zieht es bei den Angeboten nach draußen. „Zurück zur Natur ist ein klarer Trend“, sagt Kottenrodt. Passend dazu finden einige Kurse auch im Waldhaus Tannau statt. Weil das Gebäude eine Küche und Aufenthaltsräume habe, diene es auch als Basis für Angebote, bei denen zum Beispiel Kräuter gesucht und dann zubereitet werden. Der Kurs „Oxymel –Krafttrunk aus Honig, Essig und Kräutern“, der im Juni stattfindet, ist ein Beispiel dafür.

Über die Rückmeldung der Teilnehmer und die Suchanfragen im Internet können Kottenrodt und seine Kollegen klar herauslesen, welche Angebote gewünscht werden, erzählt er. Wenn im Herbst zum Beispiel häufig nach Pilzbestimmung gesucht werde, dann könne man darauf reagieren. Viele Teilnehmer wüssten genau, was sie wollen und würden sich über das Internet anmelden, ergänzt Sonja Martin. Doch für persönliche Beratung stehe sie immer zur Verfügung, sagt sie. In Tettnang hat die Volkshochschule keine eigenen Räume. „Die meisten Angebote finden in den Schulen statt“, sagt die Außenstellenleiterin.