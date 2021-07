Treffen des SV Kehlen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Hochwasserschäden am Vereinsheim und die pandemiebedingt abgebrochene Saison bei Aktiven und Jugend waren die wichtigsten Themen auf der Versammlung der Fußballabteilung. Die gut besuchte Versammlung entlastete die Abteilungsleitung um Alexander Bernhard einstimmig. Neuwahlen standen nicht auf der Tagesordnung.

Knapp sechs Monate sind seit den Überschwemmungen der Kehlener Schul- und Sportanlagen vergangen. Die Schäden am Vereinsheim des SV Kehlen wurden in ihrem Ausmaß erst im Lauf der Monate sichtbar – und sie sind deutlich schwerwiegender als anfänglich vermutet. Mittlerweile ist das Untergeschoss komplett entkernt und harrt dem Beginn des Wiederaufbaus entgegen. Die Vereinbarungen mit der Versicherung liegen hierzu in den letzten Zügen.

Abteilungsleiter Alexander Bernhard machte in seinem Bericht aber wenig Hoffnung auf eine schnelle Nutzung: wohl erst ab November sind die ersten Kabinen wieder zu verwenden. Daher gilt es, beim anstehenden Trainings- und Spielbetrieb zu improvisieren. Eine große Hilfe kommt von der Gemeinde, die dem Verein die Umkleidekabinen in der Karl-Brugger-Halle zur Verfügung stellt. Ein Teil der Schäden kann auch aufgefangen werden durch die erfolgreich abgeschlossene Crowdfunding-Aktion zusammen mit der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang: durch die große Spendenbereitschaft von Mitgliedern und Freunden kam eine Summe von rund T€ 10 zusammen, die für die Anschaffung von verlorenen Ausrüstungen verwendet wird.

Nur bis Ende Oktober dauerte in der Saison 2020/21 der Spielbetrieb – dann war Schluss aufgrund der gesundheitlichen Entwicklung. Glück für Kehlens Landesliga-Mannschaft, denn der belegte Tabellenplatz hätte am Saisonende den Abstieg bedeutet. Pech für die Zweite, die im Aufstiegsrennen gut gelegen ist. Auch Jugendleiter Markus Korn haderte in seinem Bericht mit dem Abbruch, waren doch sowohl die C- als auch die A-Junioren sehr erfolgreich in die Saison gestartet. In der neuen Saison gehen Kehlens Aktive mit drei Mannschaften an den Start, während die Jugend mit acht Teams – teils in Spielgemeinschaft mit dem Nachbarn SV Ettenkirch – aufwartet.

Kehlens AH absolvierte im Herbst drei Spiele im Rahmen einer Spielrunde. Eins wurde gewonnen, eins ging unentschieden aus – und eins wurde verloren, so berichteten die Spartenleiter Erich Rist und Martin Beier.