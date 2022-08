Trauercafé des Hospizverein Tettnang hat wieder geöffnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei Jahre musste das Trauercafé geschlossen bleiben. Seit Mai öffnet es wieder seine Türen für Menschen, die einen nahestehenden Menschen verloren haben. Der Tod eines Menschen trifft schwer. Nichts ist mehr, wie es war. Selbst Vertrautes erscheint merkwürdig fremd. Trauernde erleben, dass mit dem Begräbnis das Abschiednehmen nicht vorbei ist. Was der Tod bedeutet, wird erst nach und nach bewusst. Da kann es hilfreich sein, wenn man den Weg durch die Trauer nicht allein gehen muss. Deshalb bietet der Hospizverein das Trauercafé und die Trauerspaziergänge an. Die Angebote sind kostenlos und ohne Anmeldung. Ein geschützter Raum ermöglicht offene Gespräche, gegenseitige Anteilnahme, Weinen und Lachen, Reden über Dies und Das oder Schweigen – Wege, aus der Einsamkeit, um sich auf neue Begegnungen einzulassen.

Der bewährte Zeitpunkt für das Trauercafé am Sonntagnachmittag ist geblieben. Der Ort im Kaplaneihaus Tettnang auch. Neu ist das Team aus ehrenamtlichen Begleiterinnen und den Koordinatorinnen des Vereins. Bereits bei der Hauptversammlung im November 2021 wurden die Gründerinnen Irmgard Schickel, Elfriede Nerz, Lotte Trinkler und Maria Locher verabschiedet. Vor Corona hatten sie 4 Jahre lang das Café mit viel Engagement organisiert und mit Leben gefüllt. Neu am Start sind nun Christine Barth, Sabine Bentele, Brigitte Hatzing und Theresia John, unterstützt von den Koordinatorinnen des Vereins. Sie haben Erfahrung in der Begleitung Trauernder und haben bereits die ersten Gäste begrüßt. Diese freuten sich über die angenehme Atmosphäre, die Möglichkeit zu einem guten Gespräch und nicht zuletzt über selbstgebackene Kuchen. Termine 2022 sind sonntags von 14:30 bis 16:30 Uhr: 28.08. / 25.09. / 23.10. / 27.11. / 18.12. im Kaplaneihaus, St. Johann 2.

„Mit der Trauer in Bewegung“ kommt man bei den Trauerspaziergängen. Koordinatorin Kerstin Jacob und ihre Begleiterinnen laden ein, sich bei einem circa einstündigen Spaziergang an der frischen Luft zu bewegen und dabei zur Ruhe und ins Gespräch zu kommen. Termine 2022 sind freitags um 15:00 Uhr: 19.08. / 09.09. / 07.10. / 11.11. / 09.12. Start ist am Parkplatz Hopfenwanderweg Ecke Meistersteig /Alpenblickstraße.

Fragen gerne an die Koordinatorinnen unter 0160 6481999; karin.winkler@hospizverein-tettnang.de; kerstin.jacob@hospizverein-tettnang.de. Homepage: www.hospizverein-tettnang.de