Trauerbeflaggung an Rathaus und Schloss: Tettnang gedenkt der Corona-Toten

Anlässlich des von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angesetzten Gedenktages für die bundesweit mehr als 80 000 durch das Coronavirus Verstorbenen ist auch in Tettnang an den öffentlichen Gebäuden Trauerbeflaggung angebracht worden. Am Rathaus war dies ein Trauerflor unter der Deutschen Bundesfahne und am Neuen Schloss war die württembergische Fahne auf Halbmast gesetzt. Passend zu diesem Tag auch das Wetter, das leicht eingetrübt war. Foto: Bilder tt-bilder