Traktorfahrer erliegt schweren Verletzungen

Ein Unfall mit tragischen Folgen hat sich am Dienstag in der Mittagszeit unweit von Laimnau ereignet. Ein 81-jähriger Traktorfahrer war auf einem Feldweg unweit der Kreisstraße 7716 zwischen Tannau und Laimnau unterwegs.

Dabei stürzte er mit seinem Gefährt eine steile Böschung hinunter, teilt die Polizei mit. Beim Rückwärtsfahren von einer Weide auf einen Feldweg soll der Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine demnach einen zirka 15 Meter tiefen Abhang hinuntergestürzt sein, heißt es seitens der Polizei. Der Traktor soll sich mehrfach überschlagen haben, berichteten Einsatzkräfte vor Ort, der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Freiwillige Feuerwehr Tettnang, Rettungssanitäter und die Polizei waren mit mehreren Einsatzwagen an der Unglücksstelle. Auch die Kriminalpolizei war anwesend, der Unfall werde aber von der Verkehrspolizei Kißlegg bearbeitet, teilte Polizeisprecher Peter Hauke auf Anfrage der SZ mit.

Rinder auf Weide gebracht

Nichts deutete an diesem Dienstag auf ein tragisches Unglück hin. Der 81 Jahre alte Mann hatte mit seinem Traktor zwei Rinder auf eine Weide unweit von Laimnau in der Nähe eines Sägewerks gebracht. Ein schmaler Weg führt von der Kreisstraße den Hang hinauf zu jener Kuhweide. Als der Mann auf dem steilen Hanggrundstück rückwärts wieder auf den zirka zwei Meter breiten geschotterten Feldweg fuhr, setzte er nach Angaben der Polizei etwas zu weit zurück, und der Traktor stürzte steil bergab. Dabei überschlug sich die Zugmaschine und kam in einer Senke, von der Straße kaum einzusehen, zum Stillstand. Der 81-Jährige – nach Angaben von Feuerwehrkommandant Konrad Wolf der Vater eines Feuerwehrkameraden – erlitt tödliche Verletzungen. Er verstarb noch am Unglücksort.

Um den Sachverhalt zu klären, war die Kreisstraße zunächst halbseitig gesperrt, für die Bergung der landwirtschaftlichen Zugmaschine musste sie komplett für den Verkehr abgeriegelt werden. Angehörige wurden vor Ort psychologisch von einem Team des Notfallnachsorgedienstes betreut.