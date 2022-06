Traktor verliert bei Obereisenbach Kies, Polizei bittet um Hinweise

Eine kleinere Ladung Kies hat am Mittwoch gegen 16 Uhr ein Traktor mit Muldenkipper während der Fahrt auf der L 326 zwischen Untereisenbach und Obereisenbach verloren. Ein entgegenkommendes Auto wurde durch das vom Anhänger herabfallende Kies an der Motorhaube, dem Stoßfänger und der Frontscheibe getroffen, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand, wie die Polizei weiter mitteilt.

Ob der bislang unbekannte Fahrer des Traktors mit gelb-oranger Farbe das Herabfallen seiner Ladung bemerkt hat, ist unklar. Er setzte er seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat den Unfall aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 um Hinweise auf den Traktor und dessen Fahrer.