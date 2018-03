Träume, Wünsche, Lebensziele…

Der Hospizverein Tettnang hat die Aktion „Before I die…“ (deutsch: Bevor ich sterbe) in die Stadt geholt. Ab Ende Februar beteiligen sich die Schüler und Lehrer der drei Schulen am Manzenberg unter Federführung der Fächer Religion und Ethik daran. Ab 8. März werden die großen schwarzen Tafeln mit der Aufschrift „Bevor ich sterbe, möchte ich…“ an verschiedenen Orten der Stadt – Kirchen, Stadtbücherei, Dorfladen, Städtlesmarkt – stehen und die Passanten einladen, ihre Träume, Wünsche und Lebensziele darauf zu notieren.

Als ein guter Freund der amerikanischen Künstlerin Candy Chang 2011 starb, pinselte sie ein leer stehendes Haus in New Orleans mit schwarzer Tafelfarbe an, schrieb die Worte „Before I die…“ (deutsch: Bevor ich sterbe) darauf und legte Kreide hin. Bis zum nächsten Abend waren die Wände vollgeschrieben, mit ganz Persönlichem, damit, was einer in seinem Leben noch unbedingt erleben oder machen möchte, damit was einer hofft, was er wünscht, wovon er träumt.

Seitdem geht die Aktion um die ganze Welt. Mittlerweile gibt es hunderte solcher Tafelwände in mehr als 70 Ländern und 35 Sprachen. Die Erfahrung in anderen Städten hat gezeigt, dass die Tafeln eine Bewegung auslösen können: Immer waren die Tafeln umstanden, Menschen teilten sich anderen mit, kommentierten und diskutierten. Einige fühlten sich provoziert, mitten im Leben öffentlich mit Sterben und Tod konfrontiert zu werden. Dabei zielt die Aktion eigentlich weniger auf das Ende, sondern auf das Leben davor. Denn wem bewusst ist, dass sein Leben endlich ist, dem wird die Zeit davor erst richtig kostbar. Er beginnt über sein Leben nachzudenken, welche Ziele er hat und setzt Prioritäten, heißt es in einer Ankündigung.

Der Hospizverein hofft auf ganz starke Resonanz unter den Tettnangern der Kernstadt und der Teilorte. Der gesamte Vereinsvorstand wird am 24. März bei den Tafeln auf dem Städtlesmarkt präsent sein.