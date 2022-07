Tourist Information zieht an den Montfortplatz

Die Tourist Information bleibt am Mittwoch, 6. und Donnerstag, 7. Juli, geschlossen. Grund ist der Umzug an den Montfortplatz 2. Ab Freitag, 8. Juli, begrüßt das Tourismus-Team Gäste und Bürger in den neuen Räumlichkeiten im einstigen Wachhaus des Neuen Schlosses.

Damit befinden sich laut Mitteilung zentrale Attraktions- und Servicepunkte in unmittelbarer Nähe der Tourist Info: Die ehemalige Residenz der Montfort-Grafen, das Rathaus mit Bürgerbüro und die Finanzabteilung mit Stadtkasse.

Das Team freue sich auf viele Besucher. Gerne informierten die Experten über Unterkünfte, Rad- und Wandermöglichkeiten, Führungen und Ausflugsziele. Auch Gästekarten, Veranstaltungstickets oder Souvenirs von Tettnang und dem Bodensee erwerben Bürger und Urlauber in Zukunft am Montfortplatz.