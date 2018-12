Tourist Info-Büro ist zufrieden mit Tettnanger Weihnachtsmarkt

Der Tettnanger Weihnachtsmarkt, der an den vergangenen zwei Adventswochenenden stattgefunden hat, hat etliche Menschen in die Stadt gelockt.

Wahrscheinlich mehr als in den vergangenen Jahren, schätzt Laura Bucher vom Tourist-Info-Büro (TIB) – obwohl es viel geregnet hatte. Teilweise musste der Bauhof wegen großer Wasserpfützen zusätzliche Hackschnitzel auf dem Fußweg verteilen. Nach drei Jahren rund um das Schloss und an drei Wochenenden stattfindend, hat sich das TIB auf zwei Wochenenden beschränkt. Der Abschluss der Sanierung am Schloss hat außerdem die Rückkehr vieler Stände in den Innenhof ermöglicht. Die Verkürzung um ein Wochenende sei von Händlern angeregt und vom Publikum gut angenommen worden, sagt Bucher. Für das kommende Jahr werde überlegt, wie Programmpunkte auf der Bühne im Innenhof auch von den Menschen außerhalb wahrgenommen werden können. Auch der Persönliche Kontakt zu den Händlern durch das TIB soll verbessert werden.