Tour de France führt durch Tettnanger Partnerstadt

Die sechste Etappe der diesjährigen „Tour de France“, dem wohl berühmtesten und härtesten Radrennnen, führt am Donnerstag, 1. Julum durch Tettnangs Partnerstadt Saint-Aignan sur Cher in der Touraine, teilt der Partnerchaftsausschuss mit. 23 Teams und mehr als 180 Fahrer starteten am 26. Juni in Brest in der Bretagne zur 108. Auflage des Tour. Insgesamt hat die Tour dieses Jahr 21 Etappen, wovon die fünfte und die 20. jeweils Einzelzeitfahrten sein werden. Am 18. Juli werden die verbleibenden Fahrten zur legendären Zieleinfahrt in Paris auf den Champs Élysée erwartet.

Am Donnerstag um 12.05 Uhr wird in Tour die sechste Etappe aufgenommen. Zwischen 13.40 und 15.40 Uhr werden die Radsportler durch Saint Aignan fahren. Die Etappe führt anschließend am Zoo de Beauval bei Saint-Aignan vorbei und endet letztlich in Chateauroux. Mit dabei ist auch dieses Jahr wieder Emanuel Buchmann aus Ravensburg.