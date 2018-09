Topteams der Kreisliga B4 marschieren vorneweg

Auch der torreiche, vierte Spieltag der Fußball-Kreisliga B4 ist ohne nennenswerte Überraschungen geblieben. Eine dreiköpfige Spitzengruppe setzte sich in ihren Partien ohne einen einzigen Gegentreffer durch, marschiert weiter vorne weg und gab sich in der noch jungen Saison immer noch keine Blöße. Tabellenführer bleibt der SV Tannau nach dem 6:0-Kantersieg bei der SGM Hergensweiler/Niederstaufen. am Sonntagnachmittag.

Fast ganz alleine schoss Matthias Gutensohn, der die ersten vier Tore besorgte, den Gegner aus dem Bayerischen ab. Durch seine drei erzielten Treffer vor der Halbzeitpause, darunter ein verwandelter Strafstoß, gelang ihm ein lupenreiner Hattrick. Mit dem klaren Auswärtserfolg führt die Mannschaft von SVT-Coach Thomas Haag das bislang ungeschlagene und verlustpunktfreie Spitzentrio ab.

Führungstreffer in erster Minute

Dicht auf den Fersen von Tannau mit ebenfalls bislang nur einem Gegentreffer rangiert Liganeuling SV Karsee, der vor heimischer Kulisse das halbe Dutzend ebenfalls vollmachte. Den Torreigen eröffnete Michael Schmid, der praktisch mit der ersten Spielaktion die Führung markierte und kurz vor der Halbzeitpause und dem Schlusspfiff jeweils nochmals traf. Damit unterstrich Karsee seine Ambitionen, in der neuen Spielklasse ernst zu machen und nach Möglichkeit um den Aufstieg mitzumischen.

Der Dritte im Bunde der B4, der weiterhin eine weiße Weste behält, ist der TSV Oberreitnau. Die Lindauer Mannschaft behielt gegen den SV Kehlen II mit 2:0 die Oberhand und konnte im dritten Saisonspiel den dritten Dreier verbuchen. „Weil sie alle im Training sind und gut auf dem Platz präsent“, begründete TSV-Coach Marcus Ludwig den guten Lauf seiner Mannen. Wobei die Gäste in den ersten 45 gespielten Minuten tonangebend waren. „Da können wir uns beim Torwart bedanken“, so Ludwig zur Leistung von Julian Gröner, der in brenzligen Situationen sein Team vor einem Rückstand bewahrte.

Das 1:0 erzielte Michael Hotz, als er einen von Julian Ludwig fein in die Mitte reinlegten Ball nur noch einzuschieben brauchte. Kurz vor Schluss besiegelte ein Eigentor der Landesligareserve, die nach drei Spielen immer noch auf den ersten Saisonpunkt wartet, den Oberreitnauer Sieg.

Hinter dem Führungstrio lauert weiter der SV Ettenkirch, der im Häfler Duell gegen den A2-Absteiger SC Friedrichshafen sicher mit 3:0 besiegte. Und auch der VfL Brochenzell III bringt sich nach dem 5:1-Erfolg bei den Sportfreunden Friedrichshafen in Stellung.

Die einzige Punkteteilung am Sonntagnachmittag sahen die Zuschauer der Begegnung des TSV Schlachters III gegen den SC Bürgermoos.