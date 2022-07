Tonart Neukirch singt auf dem Dorfplatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor prächtiger Dorfkulisse gaben 20 Sängerinnen und Sänger von Tonart Neukirch unter Leitung von Jochen Hillebrand vor circa 200 Zuhörern ihr Dorfplatzkonzert.

Schwungvoll und rhythmisch wurde der Abend eröffnet mit „In the Summertime“ von Ray Dorset. Weiter ging´s in flottem Wechsel zwischen Solosängern, Luisa mit „Piece by Piece“ von Kelly Clarkson, und Nina mit „Never Enough“ von Loren Allred, und bekannten Liedern leidenschaftlich gesungen vom Chor wie „Amazing Grace“ und „Imagine“ von John Lennon um nur einige zu nennen. Ein besonderes Anliegen war es dem Chorleiter Jochen Hillebrand auf die leider wieder sehr aktuelle Botschaft des Liedes „Wozu sind Kriege da?“ von Udo Lindenberg hinzuweisen, von der neunjährigen Carla und Nina, sehr fordernd und eindringlich interpretiert und unterstrichen vom Chor.

Als weiteres Highlight in den Abendhimmel gesungen war das „Ave Maria “ von Bach/Gounod. Eine große Herausforderung war der 3-stimmige Satz, bei dem die dicht verwobenen Stimmen Konzentration und perfektes Timing erforderten, was vom Publikum mit höchster Aufmerksamkeit und großartigem Applaus belohnt wurde. Ein rundum gelungener Abend, so das Resümee von Christine Ströhm.