Tom Odell und Michael Patrick Kelly kommen zu Tettnanger Open Air

Die ersten beiden Künstler für das Schlossgarten Open Air 2023 stehen fest: Am Freitag, 14. Juli 2023 kommt der britische Singer-Songwriter Tom Odell nach Tettnang. Und am Sonntag, 16. Juli, steht Michael Patrick Kelly auf der Bühne im Schlossgarten, wie die Konzertagentur Vaddi Concerts am Donnerstag bekanntgab.

Sein Hit „Another Love“ ist zum Protestsong der iranischen Revolution geworden und klettert gerade wieder die Charts rauf: Ausverkauft waren aber auch die jüngsten Konzerte von Tom Odell, der auf seiner Platte „Monsters“ die psychischen Probleme verarbeitet, die ihn 2018 und 2019 begleitet hatten.

Musikalisch sei die Platte so vielseitig wie noch keine des 31-Jährigen, heißt es in der Ankündigung von Vaddi Concerts. Die Bandbreite bewegt sich zwischen dem 39 Sekunden langen „Problems“ und dem sechs Minuten langen „Don’t Be Afraid Of The Dark“.

Odell bringt Vielfalt auf die Bühne

Seine neueste Platte „Best Day Of My Life“ erschien jetzt Ende Oktober. Die zwölf Songs stecken mal wieder voller Gefühl, Authentizität und besitzen gleichzeitig eine immense Kraft, die einen direkt wieder in einen Bann ziehen lässt. Diese Vielfalt bringt Odell nun auch in Tettnang am Freitag, 14. Juli, auf die Bühne.

Der Act für Sonntag, 16. Juli, ist Michael Patrick Kelly. Sein Platin-Album „iD“ war vor fünf Jahren 90 Wochen in den Charts, dazu kamen eine halbe Million Konzertbesucher, Teilnahmen bei „The Voice of Germany“ und drei Staffeln „Sing meinen Song“.

Mittlerweile hat Kelly sein fünftes Studioalbum „B.O.A.T.S,“ herausgebracht. Zwei Stücke, „Beautiful Madness“ und „Throwback“ haben die Charts erobert.

Die große Erfahrung von Michael Patrick Kelly

Sein ausgebufftes Songwriting, seine Fähigkeit als Vollblutmusiker und Producer, aber auch seine Lebenserfahrung als Kinder-Star, Mädchen-Schwarm, Mönch, Ehemann und auf die großen Bühnen zurückgekehrter Rockstar, ermöglichen es ihm laut der Mitteilung, emotionale Songs rauszuhauen, die in Sachen Mut, Trost und Hoffnung all-in gehen, ohne dabei blauäugig zu wirken.

Er freut sich nach den drei Jahren Pause, mit der B.O.A.T.S.-Tour wieder auf der Bühne zu stehen und vor Publikum zu spielen.

Zwei Abende sind noch offen

Die weitere Besetzung fürs Schlossgarten Open Air ist noch nicht bekannt. Nachdem im letzten Jahr nur drei von vier Abenden der Konzertreihe bespielt worden sind, hat der Veranstalter Vaddi Concerts angekündigt, dass in diesem Jahr die Bühne auf jeden Fall an allen vier Tagen belegt sein soll. Doch welche Künstlerinnen und Künstler den Donnerstag und Sonntag abdecken, wird erst später bekanntgegeben.