Toller Start der Voltigiererinnen in die neue Saison

Nach einem intensiven Wintertraining sind die Krumbacher Voltigiererinnen mit Trainerin Martina Fröhlich und dem Erfolgspferd Philip in Ehingen in die Saison gestartet. Den Anfang machten Rike Grabherr und Coralie Sauter. Diese starten dieses Jahr zum ersten Mal bei den Junioren. Beiden gelang eine saubere Pflicht und eine fast fehlerfreie, schwierige Kür. Damit sicherte sich Coralie Sauter den Sieg, Rike Grabherr erreichte den zweiten Platz.

Die Gruppe startete in der Klasse M**, der zweithöchsten Leistungsklasse. Die Pflicht lief gut, die Kür noch besser. Damit erreichten sie den zweiten Platz. Als nächstes Turnier stand Ulm-Wiblingen auf dem Plan. Dies war die erste Sichtung zur deutschen Meisterschaft und zugleich wie jedes Jahr der Vergleichskampf der Pferdesportkreise Baden- Württembergs.

Am Samstag waren die Einzelvoltigierer dran. Celine Fröhlich eröffnete in Klasse M. Sie hatte eine souveräne Pflicht, in der Kür hatte sie kleine Unsicherheiten. Am Ende reichte es in einem sehr starken Teilnehmerfeld aber zu einem tollen vierten Platz.

Coralie und Rike starteten im Junioreinzel mit den besten Junioren aus dem Land. Beide hatten eine gute Pflicht, in der Kür gelang Coralie ein fast fehlerfreier Durchgang, Rike hatte ein paar Unsicherheiten zu verbuchen. Coralie kam auf den hervorragenden 5. Platz, Rike auf Platz 7. Am Sonntag hatte die Gruppe in M** gegen eine sehr starke Konkurrenz ihren Start.

Die Pflicht lief nahezu fehlerfrei durch, die Gruppe konnte die Pflicht für sich entscheiden. Auch die Kür war bis auf zwei Patzer sehr ausdrucksstark und souverän, sodass am Ende der Sieg nach Krumbach ging.

Die PSK Oberschwaben holte sich in Ehingen mit den Vereinen Krumbach, Fronhofen, Neuravensburg und Bad Saulgau damit den zweiten Platz im Vergleichskampf der Pferdesportkreise.