Tobias Kaiser kehrt als Trainer zum TSV Tettnang zurück

Auf Michael Steinmaßl folgt Tobias Kaiser: Noch im alten Jahr haben Tettnangs Fußballer für Planungssicherheit gesorgt. Gesundheitlich bedingt war Erfolgstrainer Michael Steinmaßl bei dem Bezirksligisten Ende November zurückgetreten, ab dem 1. Januar hat Kaiser (Jahrgang 1987) als Cheftrainer beim TSV das Sagen.

Freude herrscht bei den Verantwortlichen im Tettnanger Ried, dass sie ihr großes Ziel umsetzen konnten – noch 2022 einen Trainer zu finden, der im Januar startet und der über den Sommer hinaus in der Verantwortung bleiben soll. „Somit ist Kaiser auch voll in die Planungen, was die Spielzeit 2023/24 angeht, einbezogen“, macht Abteilungsleiter Christian Rasch deutlich – samt dem Effekt: „Auch die Spieler haben Klarheit.“

Stationen: SVE, VfB, FVR, TSV, SVE

Für den 35-jährigen Tobias Kaiser ist es eine Rückkehr an eine bekannte Spielstätte. Hatte er als Jugendlicher die drei älteren Jahrgänge hochklassig beim FV Ravensburg gespielt, so stieg er im Sommer 2006 im aktiven Bereich beim VfB Friedrichshafen ein. Auf die Spielzeit 2008/09 zog es ihn dann zum TSV Tettnang. Hier kam der Mittelfeld-Regisseur gleich in seiner ersten Saison unter dem damaligen Trainer Peter Riedlinger in der Landesliga zum Einsatz.

Eine tolle Zeit blieb Tobi Kaiser in guter Erinnerung, als er auf die Saison 2013/14 hin zurück zu seinem Heimatverein wechselte, dem SV Ettenkirch. Fast zehn Jahre war er dort als Trainer und Spielertrainer prägend – etwa mit dem Aufstieg von der Kreisliga B in A-Liga. In dem starken Feld überwintert der SVE auf Platz 7.

Diese Gründe sprechen für Tobi Kaiser

Eine Spielklasse darüber belegt Tettnang den sechsten Rang – bei zwei Spielen weniger als die Konkurrenz. Dass die Trainer-Wahl bei dem gut aufgestellten Bezirksligisten auf Tobias Kaiser fiel, hat für Christian Rasch schlüssige Gründe: „Tobias hat den SVE die letzten zehn Jahre maßgeblich geprägt und voran gebracht. Er war dort Spieler, Abteilungsleiter, sportlicher Leiter und bis zuletzt Cheftrainer.“ Herzblut und Leidenschaft habe Kaiser mit einem klaren Plan verbunden – und so den kleinen Dorfverein SV Ettenkirch zweimal in die A-Liga geführt. Rasch weiter: „Sein Ziel war aber auch, immer irgendwann als Trainer den nächsten Schritt machen zu wollen.“ Dies traue ihm der TSV Tettnang „absolut zu“ und freue sich, Tobi Kaiser diese Möglichkeit geben zu können. „Er wird für den TSV Vollgas geben und sich komplett mit unserem Club identifizieren“, ist sich Tettnangs Abteilungsleiter sicher.

Erste Fixpunkte: 6. Januar und 12. März

Wie sich dies anlässt – ein erster Eindruck ist gleich zu Jahresbeginn möglich. Beim ifm-cup tritt der TSV am 6. Januar 2023 in der Carl-Gührer Halle als Veranstalter auf und mit zwei Mannschaften an Entscheidend aber „ist auf dem Platz“, wo ab dem 12. März noch 15 Bezirksliga-Partien auf Tettnang warten: Der Vorbereitungsstart wird Ende Januar sein, im ersten Spiel nach der Winterpause gastiert der SV Beuren im Ried. An der vereinsheimnahen Außenlinie ist dann Tobias Kaiser der maßgebliche Mann.