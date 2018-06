Tischtennisteams verlieren Relegationsspiele

Am Relegationsspieltag in Weiler ist es für Tettnangs erste Tischtennis-Herrenmannschaft als Drittletzter der Kreisliga A um den Klassenerhalt gegangen. Die „Zweite“ hatte derweil die Chance, aufzusteigen. Beide Tettnanger Teams verloren

Gegner der „Ersten“ war der Tabellendritte der Kreisliga B, Wolpertswende-Mochenwangen I. Gegen die jungen und angriffsstarken Gegner lag Tettnang nach den Eröffnungsdoppeln schnell mit 0:3 zurück. Christian Mutzel/Stefan Geßler verloren in fünf knappen Sätzen, auch Thomas Schober/ Philipp Junginger und Siegfried Merath/Markus Noger hatten das Nachsehen. Danach belohnte sich Geßler, trotz starker kämpferischer Leistung, gegen die Nummer eins der Gäste nicht. Auch im weiteren Spielverlauf blieben die Tettnanger hinter ihren Erwartungen. Lediglich Merath fuhr mit Routine und kompromisslosem Spiel einen Sieg ein. Nach der deutlichen 1:9-Niederlage muss die erste Herrenmannschaft kommende Saison in der Kreisliga B antreten.

Tettnangs zweite Herrenmannschaft hatte als Tabellendritter der Kreisklasse A die Chance, um den Aufstieg zu spielen und hatten mit Meckenbeuren II den drittletzten der Kreisliga B als Gegner. Es entwickelte sich eine spannende Partie, wobei neun von 15 Spielen erst im Tiebreak entschieden wurden. Bei den Eröffnungsdoppeln gewannen Siegfried Merath/Markus Noger nach dem fünften Satz, während Frank Ammann/ Karl- Heinz Kort diesen abgeben mussten. Jürgen Hanke/Holger Hübner hatten nach vier Sätzen das Nachsehen. Nach dem 6:6 musste Hübner eine Dreisatzniederlage hinnehmen, Ammann und Kort unterlagen knapp in fünf Sätzen. Nach der 6:9-Niederlage spielt Tettnangs „Zweite“ in der kommenden Runde erneut in der Kreisklasse A.