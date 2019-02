Tischtennis-Erste aus Tettnang ohne Chance

Im Heimspiel gegen die favorisierten Gäste aus Fronhofen hielten die Tischtennis-Erste aus Tettnang nur am Anfang mit. Bei den Eröffnungsdoppeln waren Christian Mutzel/Julian Cilek und Stefan Wagner/Stefan Geßler erfolgreich, während Jürgen Hanke/Philipp Junginger unterlagen. Der Start in die Einzelpaarungen war vielversprechend. Junginger verlor zwar das Auftakteinzel. Doch nach den Siegen von Mutzel und Cilek führte Tettnang mit 4:2. Doch danach lief nichts mehr. Alle weiteren Paarungen gingen an die Gäste, mit 4:9 fiel die Niederlage laut Vereinsbericht etwas hoch aus. In der Tabelle bleibt man auf Platz sieben der Tischtennis-Bezirksklasse.

Die neuformierte Tettnanger Mädchenmannschaft hat in der Kreisliga in ihrem zweiten Spiel den ersten Sieg geholt. Gegen Wolpertswende II gewann sie mit 6:4. Es spielten Renee Kroesen, Varvara und Elisaveta Guseva und Jule Merkl.