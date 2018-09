Tierischer Besuch begeistert Bewohner in St. Johann

Tiere sind im St. Johann gern gesehene Gäste, so kommen schon seit Jahren zwei Therapiehunde mit ihren Betreuerinnen regelmäßig zu Besuch ins St. Johann. Zum Weltalzheimertag haben nun die Bewohner die unterschiedlichsten Tiere auf die Wiese der Lebensräume für Jung und Alt eingeladen.

Remo und Manuela Wolf kamen mit drei Schafen, einem Pony und Meerschweinchen zu Besuch. Es war ein Gegenbesuch, denn im August besuchten einige Bewohner Wolfs auf deren Hof. So bestand schon eine gewisse Vertrautheit zu den Tieren. Herzlich war dann die Begrüßung auf heimischem Gefilde der Bewohner, wie dem Pressetext zu entnehmen ist.

Elena Kekeisen und Lilian Doelzer kamen mit ihrem Pony und dem Esel zu Fuß von der Höll auf die Wiese. Liebenswert und nett war das Kälbchen von Bauer Martin Hellmann. Uli Huh-Pfefferkorn kam mit zwei ihrer Schildkröten. Und wie schon Jahre zuvor waren Ursula und Lorenz Broger mit ihren Hasen, Hühnern und Kanarienvögel dabei. Es war schön zu erleben, wie die Bewohner Kontakt zu den Tieren aufnahmen und umgekehrt. Es zeigte sich wieder einmal mehr, dass der Umgang mit Tieren, den man in der Jugend gelernt hat, im Alter eine selbstverständliche und natürliche Begegnung ermöglicht. Liebe zu Tieren entwickelt sich schon im Kindesalter. Und so war es dann auch naheliegend, dass Kinder vom Martin Lutherkindergarten aber auch andere Kinder mit ihren Müttern zu Besuch kamen. Remo Wolf brachte es auf den Punkt: „Es ist beruhigend und schön zu sehen, wie ein friedliches Miteinander von Mensch und Tier, von Jung und Alt eine Selbstverständlichkeit sein kann.“

Musikalisch wurden die Begegnungen von Hildegard Unger am Akkordeon und Hans-Jörg Glaser an der Gitarre begleitet. Bei Most, Häppchen und frisch gebackenen Waffeln vertiefte man das Erlebte in Gesprächen und so wurde auch manch Anekdote von früher zum Besten gegeben.