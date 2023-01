Thomas Maier will Tettnangs Bürgermeister werden

Mit Thomas Maier wirft der dritte Kandidat seine Bewerbung fürs Amt des Bürgermeisters am Rathaus ein. Er hat rund 30 Themen für Tettnang identifiziert, die er auf seiner Homepage darstellt. Wichtig ist ihm aber insbesondere die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Tettnang. Als Motto für seinen Wahlkampf formuliert er „Mehr Ideen. Mehr Tettnang“.

Er sei in Tettnang aufgewachsen, engagiere sich ehrenamtlich. Und die Entwicklung der Stadt habe ihn schon zu Schulzeiten interessiert. Zwar sei die Erklärung des Amtsinhabers Bruno Walter, dass dieser nicht mehr antreten werde, nicht ausschlaggebend für eine Kandidatur gewesen. Aber ihm sei klar gewesen, sagt Maier, dass er diese Chance nutzen wolle. Mit seinen 30 Jahren, schreibt er in seiner Vorstellung, sei er zwar noch relativ jung. Aber Warten sei für ihn keine Option gewesen.

Möglichst viele Kommunikationskanäle

„Ich trete als unabhängiger Kandidat an, weil es in der Kommunalpolitik um Themen und Zielorientierung geht“, äußert sich Maier im Gespräch. Er sei zwar CDU-Mitglied, aber dies einfach vor dem Hintergrund, dass die Partei für die Werte stehe, die er habe. Im Fall seiner Wahl würde er vom Amt des Kreisvorsitzenden der Jungen Union im Bodenseekreis zurücktreten. Den Wahlkampf finanziere er selbst: „Und Familie und Freunde unterstützen mich.“

Den Kontakt zu den Tettnangerinnen und Tettnangern will er auf möglichst vielen Wegen anbieten. Die Kanäle stehen auf seiner Webseite www.thomas-maier-tt.de – im Impressum sind Verweise auf Instagram und Facebook ebenso wie eine Handynummer zu finden. Aufgeführt sind außerdem bereits Veranstaltungen, die er selbst anbietet oder Gelegenheiten, bei denen er anzutreffen sein wird.

30 Ziele, Schwerpunkte später im Dialog

Auf die Frage hin, welche drei Ziele aus seinem Programm er selbst am wichtigsten findet, erwidert er: „Ich bin an mehr Ideen interessiert und will mich gar nicht auf drei Themen beschränken.“ Unter die 30 Ideen, die er selbst auf der Homepage nennt, fallen Themenfelder wie Jugendbeteiligung, Nahwärme, Einbezug der Ortschaften, Kinderbetreuung oder städtische Unterkünfte.

Ich weiß, wie Politik funktioniert, wie Parteien arbeiten und wie man Kompromisse erzielt. Thomas Maier

„Was davon als erstes angegangen werden soll, das will ich auch in den Gesprächen herausfinden“, sagt Maier. Sein Ziel ist „ein gemeinsames Wahlprogramm mit Bürgerinnen und Bürgern“. Er wolle im Dialog Ideen weiter ausarbeiten und konkretisieren, aber auch neue Ideen aufnehmen. Auf seiner Webseite hat er zu jedem der Punkte ein Ziel formuliert und eine erste, grundsätzliche Idee für die Umsetzung.

Maier: „Ich weiß, wie Politik funktioniert“

Auch wenn er als parteiloser Kandidat antritt, sieht er die Erfahrung als CDU-Mitglied als wichtig an: „Ich weiß, wie Politik funktioniert, wie Parteien arbeiten und wie man Kompromisse erzielt.“ Außerdem habe er dadurch ein politisches Netzwerk erarbeitet, das über die Stadtgrenze von Tettnang hinausreiche.

Aus seinem Beruf als Forschungs- und Entwicklungsingenieur bei der Produktentwicklung E-Mobility bei ZF Friedrichshafen wisse er, wie Prozesse und Qualitätsstandards in einem modernen Industrieunternehmen aussehen und funktionieren würden. „Und ich bringe Erfahrungen im Projektmanagement und in der Teamarbeit mit“, sagt der 30-Jährige.

Ziel: mehr bürgerschaftliches Engagement

Dass er nicht aus der öffentlichen Verwaltung stammt, sagt Maier, sehe er durchaus als Vorteil. Er wolle einfach verschiedene Sichtweisen auf die Arbeit haben, um auch besser darin zu werden. Rückmeldungen seien wichtig. „Es ist ja so, dass Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt jeden Tag Erfahrungen mit der öffentlichen Verwaltung haben“, so Maier.

Deswegen will er über alle Themenfelder hinweg auch mehr bürgerschaftliches Engagement: „Ich bin an möglichst vielen Rückmeldungen interessiert.“ Auch wenn er Bürgermeister gewählt würde, wolle er Kommunikationskanäle aufrechterhalten. Hier verweist er beispielhaft auf Social-Media-Aktivitäten wie die des Kressbronner Bürgermeisters Daniel Enzensperger, wenn er einen Bürgermeister- und Rathauskanal auf Instagram und Facebook ins Spiel bringt.