Thin Mother kommen in den Flieger

Allen Turbulenzen einer 20-jährigen Partnerschaft zum Trotz, sprich Musikerwechsel, programmatische Ausrichtungen, gesundheitliche Dinge und mehr, ist Thin Mother am Samstag, 24. März ab 21 Uhr wieder im Flieger zu Gast. Es ist die Fortsetzung einer gemeinsamen Geschichte des Älterwerdens von Band, Kneipe und Publikum, die sich jährlich manifestiert in einer Party. Seit 1974, also seit über 40 Jahren, stehen Thin Mother auf der Bühne und sorgen mit den guten alten Rock-Klassikern für gute Stimmung und Spaß, der in Bauch und Beine geht. Hinter dem etwas mysteriösen Bandnamen verbergen sich Wolli Locher, Dieter Grupp, Bernie Rudert, Yogo Holz, Hermann Döser und Ebo Hösch. Thin Mother bieten ein umfangreiches Repertoire an Rock-Klassikern, hauptsächlich aus den 60ern, 70ern und 80ern, von den Beatles, den Rolling Stones, The Who über Deep Purple, Pink Floyd bis zu Queen.