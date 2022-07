Theresa Gauß wird Chorleiterin beim Liederkranz Tettnang

„Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen“, freuen sich Musikschulleiter Wolfram Lutz und Manfred Weißenrieder, Vorsitzender des Liederkranzes Tettnang, nach Ende ihrer Gespräche. Mit der Einigung auf eine Zusammenarbeit zwischen der Musikschule und dem Tettnanger Traditionsverein sei ein zukunftsträchtiger Wurf gelungen. Der Kooperation ab dem nächsten Schuljahr liegt eine wesentliche Personalentscheidung zugrunde: Theresa Gauß, seit September 2021 als Gesangspädagoginn an der Musikschule Tettnang tätig, erhöht ihr Stundendeputat und übernimmt nach den Sommerferien die Chorleitung des Liederkranz Tettnang.

Ein Gewinn für beide Seiten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Deputat der Gesanglehrerin erhält mehr Gewicht. Zugleich wird sie fester an die Musikschule gebunden. Vorteil für den Liederkranz: Die Chorleiterin ist über die Musikschule fest angestellt und steht im Rahmen ihres erhöhten Deputats dem Verein zur Verfügung. Gemeinschaftliche Aktivitäten und Musikprojekte werden erleichtert und in bestimmten Fällen ist ein Rückgriff auf die Potentiale der Musikschule nicht ausgeschlossen.

Die gebürtige Wangenerin Theresa Gauß ist Jahrgang 1998 und Spross einer Musikerfamilie. Sie studierte am Landeskonservatorium Feldkirch Instrumental- und Gesangspädagogik mit Hauptfach Gesang und Schwerpunkt Chorleitung und hat das Studium mit Auszeichnung abgeschlossen. Seit frühester Jugend ist Theresa Gauß aktives Mitglied im Musikverein Schwarzenbach, singt seit ihrem 8. Lebensjahr und ist mehrfache Bundespreisträgerin Jugend musiziert. Ihr Lebensmotto lautet: „Eines der schönsten Geschenke für mich ist es, anderen Menschen mit meiner Musik Freude zu bereiten.“

Dieser Funke ist übergesprungen, und die Sängerinnen und Sänger vom Liederkranz freuen sich sehr auf den Chorprobenstart ab Mitte September, heißt es in der Mitteilung. Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen, auch ohne Chorerfahrung und nur probeweise. Chorproben sind ab September jeweils mittwochs um 19 Uhr im Probenraum in der Manzenbergschule.