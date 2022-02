Theologe spricht über Segnungsverbot gleichgeschlechtlicher Paare

Berlin, Köln, jetzt München: Ein gewaltiges Beben erschüttere die katholische Kirche. Das "Outing" von 125 kirchlichen Mitarbeitern Ende Januar zu ihrer sexuellen Orientierung zeige erneut, welche Schmerzen diese Kirche bereite. Viele Menschen, Gläubige, Katholiken sehen die Ursache in fehlender Geschlechtergerechtigkeit, unzeitgemäßer Sexualmoral und einem Klerikalismus, der sich in den vergangenen Jahrhunderten immer stärker entwickelt habe, schreibt die Tettanger Gruppe der kirchlichen Reforminitiative Maria 2.0.

Sie lädt aus diesem Anlass zusammen mit dem Erwachsenenbildungsausschuss der St. Gallus Kirchengemeinde zu einem Vortrag des Freiburger Pastoraltheologen Bernd Hillebrand zum Thema „Wenn mir Kirche fremd wird - Machtkonstellationen in der Kirche am Beispiel vom Segnungsverbot gleichgeschlechtlicher Paare“ ein. Ausgehend vom Segnungsverbot für gleichgeschlechtliche Paare erläutert Hillebrand, Pastoraltheologe an der katholischen Hochschule Freiburg, am Dienstag, 8. Februar um 19.30 Uhr, im Gemeindezentrum St. Gallus in Tettnang, wie unterschiedliche Argumentationen aus Tradition und Bibel ausgelegt werden können. Aus dieser Erfahrung heraus werden Machtkonstellationen in der Kirche und deren Entstehung aufgezeigt, heißt es.

Es gelten die tagesaktuellen Hygienevorschriften.