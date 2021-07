Themenführung „ Tisch & Tafel am Hofe“

Im Neuen Schloss Tettnang findet am Sonntag, 11. Juli, um 15.30 Uhr eine Themenführung statt. Was heute unter gepflegtem Essen verstanden wird, stammt vom Adel des Barock. Das wichtigste Beispiel ist der gedeckte Tisch, der im Tafelzimmer präsentiert wird. Dazu gehört auch die Formulierung, dass „die Tafel aufgehoben“ wird, wenn das Essen vorbei ist. Die Führung vermittelt Einsicht in das Zeremoniell, Kochrezepte und nicht zuletzt in das Angebot für die Dienerschaft.

Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, bittet die Tourist Information um Anmeldung bis Freitag, 9. Juli, 16 Uhr, unter Telefon 07542 / 51 05 00. Am Samstag, 10. Juli, melden sich Interessierte zwischen 11 Uhr und 16 Uhr an der Schlosskasse unter Telefon 07542 / 51 91 46 an.

Die Kosten belaufen sich auf zehn Euro pro Person, ermäßigt fünf Euro. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt vier Personen.