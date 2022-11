The Twiolins spielen im Tettnanger Schloss

Auf Einladung von Spectrum – Kultur in Tettnang laden die Twiolins mit ihrem Programm „Secret Places“ das Publikum zu einer Entdeckungsreise in die verborgensten Orte im Inneren ihrer Fantasie ein, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Mit zwei Violinen erschaffen die beiden Geschwister Gegenwelten und balancieren zwischen innovativer Klangsprache und Ohr-verwöhnender Harmonik, heißt es weiter. Um immer neue Dimensionen der Musik zu erforschen, haben die Twiolins einen eigenen Kompositionswettbewerb ins Leben gerufen und fordern alle drei Jahre zum Wettstreit auf.

Dort treten Komponisten aus aller Welt mit gewagten Klangkombinationen, betörenden Melodien, oder wahnwitziger Virtuosität gegeneinander an und müssen die härteste Jury, das Publikum, für sich gewinnen. Über 500 Komponisten aus 55 Nationen nahmen bisher am Progressive Classical Music Award teil. Die Preisträgerwerke 2015 werden jetzt im Programm „Secret Places“ präsentiert.