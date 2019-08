The Tuesday Four spielen am Samstag im Bäumle

The Tuesday Four geben am Samstag, 10. August, ein Konzert im Tettnanger Bäumle. Beginn ist um 20 Uhr. Die Band spielt Songs von den Anfängen des Rock’n‘Roll, über Instrumentals aus kultigen Filmklassikern bis hin zu eigenen Stücken., wie es in einer Pressemitteilung hießt. Auf der Bühne stehen an dem Abend Liane Schwarz-Preiß alias Lee-Ann Black (Gesang und Gitarre) aus Ravensburg, Daniel Czerwenka alias Czecker Dan (Gitarre und Gesang) aus Weißensberg, Uwe Urbarz alias Hugh Earp (Bass und Gesang) aus Vogt und der Tettnanger Volker Schreiber alias Mr. High Volt (Schlagzeug und Recording). Übrigens: Jede Besucherin, die im 50er-Jahre-Outfit kommt, erhält ein Glas Sekt. Außerdem gibt spezielle Cocktail-Klassiker wie Wodka-Martini, schreibt der Veranstalter.