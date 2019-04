The Moorings spielen wieder im Flieger

Die französische Irish-Folk-Punk-Band The Moorings spielt am Samstag, 20. April, ab 20.30 Uhr im Flieger. Opener wird der in Tettnang allseits bekannte und beliebte Matthias Brugger sein mit seinem neuen Soloprogramm „Brothers Eye“. Seit vielen Jahren kommen „The Moorings“ im Frühjahr aus Strasbourg nach Tettnang. Die fünfköpfige Kombo kombiniert laut Vorschau Irish Folk mit Punkrock – und trifft damit offenbar einen breiten Publikumsnerv. Sänger und Frontmann Denis Jelly fesselt auch bei Eigenkompositionen mit seinem rauhen, ausdrucksstarken Timbre, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. „Saufen, Reisen, Lovestorys“, fasst Bassman Renaudet das Themenspektrum der Songs zusammen. Eine überschwängliche Partyhymne ist „20 Something“. „Das Stück handelt vom Gefühl des Jungseins, das man sich immer erhalten soll“, erklärt Redtop, der einige Songtexte verfasst hat. „Versuche, Partys zu feiern, als ob du immer 20 Jahre alt wärst“, lautet die Aufforderung des Songs. Etwas ernster geht es laut Vorschau in dem Lied „Working class hero“ zu. Jelly singt von Fabrikarbeitern, die ihr Leben lang hart schuften, jedoch das Zeitliche segnen, noch bevor sie ihren Ruhestand genießen können. In „Away From Home“ bekämpft ein Mann sein Heimweh mit Alkohol. Um die Liebe zu einer Hure geht es in dem Song „Broken“. Mit „Friendship“ besingen „The Moorings“ ihre Freundschaft zu der ungarischen Band „Paddy and the Rats“, mit der sie gemeinsam auf Tournee gegangen sind. Rau, authentisch und kraftvoll kommen die Songs daher. Foto: Veranstalter