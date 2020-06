„The Monroes“ kommen zum zweiten Tettnanger Autokonzert

Zum zweiten Open Air Car Concert am kommenden Samstag, 27. Juni, geht es auf dem BayWa-Parkplatz zurück in die 50er und 60er Jahre: Ab 20.30 Uhr spielt die Vorarlberger Rock’n’Roll-Band „the Monroes“ auf der Autokonzertbühne beim Flieger. Mit Krawatten, Gitarren, Kontrabass und Schlagzeug begeistern Hanno Pinter, Alex Zoppel, Andreas Mager und David Breznik regelmäßig ihr Publikum, heißt es in der Ankündigung.

Einlass auf das Areal ist ab 17.30 Uhr. Denn neben Konzertbesuchern in ihren Fahrzeugen dürfen diesmal auch 99 abgezählte Rock’n’Roll-Fans ohne Auto auf mit Abständen aufgestellten Sitzplätzen vor der Bühne der Musik lauschen. Ebenso sind bereits ab 17 Uhr bis zu 60 Personen im Flieger-Biergarten willkommen, von dem aus es zwar keine direkte Sicht auf die Bühne, jedoch laut Ankündigung „vollen Hörgenuss“ gebe. Bis zu 120 Fahrzeuge aller Art dürfen ab 18 Uhr auf den BayWa-Parkplatz einfahren. Die Plätze werden zugewiesen. Der Eintritt zum Konzert kostet 15 Euro pro Person.