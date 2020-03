Tettnangs Retter stehen parat

Dieser Tage ist es nicht einfach, Normalität im Alltagsleben zu finden. Trotzdem heißt es für viele Menschen, genau das aufrechtzuerhalten, damit unser Leben – vor allem auch in Notfällen, die nichts mit der Corona-Krise zu tun haben – gut funktioniert. Einen wesentlichen Anteil daran haben Rettungskräfte, die im Moment unter teilweise erschwerten Bedingungen ihre Dienste versehen. Gleichzeitig sind die Helfer von Feuerwehr, dem Roten Kreuz und der Lebensretter gut vorbereitet, falls die Ereignisse weiter an Dynamik gewinnen und der kommunale Katastrophenschutzplan zum Einsatz kommen sollten.

Laut Feuerwehrkommandant Konrad Wolf sind alle Feuerwehrkräfte gesund und einsatzbereit. Zwar laufen die Einsätze wie bisher weiter, dennoch hat es einige Änderungen gegeben: Das Feuerwehrhaus ist komplett für den Publikumsverkehr gesperrt, auch die Feuerwehrleute sind nur zu Einsätzen dort. „Wir lassen niemanden mehr ins Haus, denn bei uns darf nichts passieren“, sagt er am Telefon. Zudem würden weitere Maßnahmen praktiziert, um die Kontakte zwischen den Feuerwehrleuten beim Aus- und Einrücken auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Generell geht Konrad Wolf davon aus, dass sich das aktuell durchschnittliche Einsatzgeschehen etwas beruhigt, weil zum Beispiel Firmen ihre Aktivitäten zurückfahren und deshalb weniger Alarmierungen eingehen.

Wenn die Feuerwehrkameraden direkt mit Patienten zu tun haben, zum Beispiel im Rahmen der Amthilfe für den Rettungsdienst, halten sie besondere Hygienemaßnahmen ein. Dazu gehört das Tragen von Ausrüstung zum Schutz vor Infektionen. Generell werden alle Fahrzeuge, die bei einem Einsatz draußen waren, nachher desinfiziert. Die Materialversorgung sei zwar akzeptabel, sagt Konrad Wolf. Doch einiges sei richtig knapp gewesen. „Aber wir konnten unsere Beziehungen nutzen und die Vorräte wieder aufstocken“, so der Tettnanger Kommandant. Dieses Material würde auch ausschließlich für Einsätze benutzt. „Abgeben können wir nichts, auch nicht für die eigenen Leute“, fügt er hinzu. Sollte die Feuerwehr für Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes gebraucht werden, sieht Konrad Wolf die Wehr gerüstet: „Wir sind im Austausch mit allen relevanten Akteueren, und bei uns gehört das schnelle Reagieren ohnehin zum Alltag. Also: Wir sind parat.“

Auch beim Tettnanger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind derzeit alle Einsatzkräfte gesund, sagt Eddy Linke am Telefon. Der Ortsverein deckt normalerweise verschiedene Aufgaben ab, die jetzt brachliegen: Sanitätsdienste zum Beispiel bei Veranstaltungen sind vollständig eingestellt, Kleiderkammern geschlossen, Kurse abgesagt. Für den Ortsverein bringt das finanzielle Einbußen mit sich. Die Schnelleinsatzgruppe (SEG), deren Leiter Eddy Linke ist, und die bei großen Schadensereignissen oder bei bestimmten Alarmierungsstufen zusammen mit der Feuerwehr ausrückt, ist weiter einsatzbereit. Ehrenamtliche des Ortsvereins, die im Rettungsdienst mitfahren, haben derzeit aber keine Einsätze mehr. „Das ist die Rückfallebene für den Rettungsdienst“, erklärt Eddy Linke.

Volker Geier, der Geschäftsführer Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben ergänzt, dass sich das Einsatzvolumen innerhalb von drei Wochen um etwa 30 Prozent reduziert habe. „Über den gesamten Rettungsdienstbereich hat sich die Anzahl von Verkehrsunfällen im laufenden Monat, verglichen mit dem Vormonat, knapp halbiert“, schreibt er in einer E-Mail. Die personelle Versorgung des Rettungungsdienstes sieht er dennoch kritisch, sollten Katastrophenpläne zum Einsatz kommen: „Soweit der Rettungsdienst personell gesichert ist, haben wir Absprachen über den Einsatz unserer Angestellten mit den DRK-Kreisverbänden. Generell glaube ich nicht, dass der Rettungsdienst relevante Mengen an Mitarbeitern freistellen kann. Wenn es zum Einsatz der Bereitschaften kommen wird, wird die Lage den Rettungsdienst bereits vorher auslasten“, beantwortet die entsprechende Anfrage.

Für Aufgaben, die im Rahmen des Infektionsschutzes auf den Ortsverein zukommen können, sieht Eddy Linke die Mitglieder gut gerüstet: Notfallpläne seien geübt, die Fahrzeuge hergerichtet. Im Vorgriff auf weitergehende Kontakt- und Ausgangssperren hat der Tettnanger Verein zum Beispiel dafür gesorgt, dass alle Mitglieder einen aktuellen und damit gültigen Rot-Kreuz-Ausweisen haben. Die Versorgung mit Verbrauchsmaterialien wie Schutzkleidung, Handschuhen, Mundschutz und Desinfektionsmittel wird über die Kreisebene koordiniert und ist derzeit sichergestellt.

Auch die Lebensretter des DLRG in Tettnang haben laut dem stellvertretenden Vorsitzenden Michael Länge ihre Aktivitäten stark zurückgefahren: Trainings, Lehrgänge sowie Sitzungen sind abgesagt, Vorstandstreffen laufen per Videokonferenz. Ausbildungen im Einsatzwesen sind derzeit unterbrochen, allerdings seien einige der Mitglieder hauptberuflich bereits bei Hilfsorganisationen wie Polizei und Rettungsdienst im Einsatz, beantwortet Michael Länge die Anfrage per E-Mail. Laut Einsatzleiter Carsten Mücke von der Kreis-DLRG läuft der Wasserrettungsdienst ganz normal weiter. „Alle DLRG-Mitglieder im Einsatzdienst haben eine Ausbildung für den Sanitätsdienst und können wie zum Beispiel eine DRK-Bereitschaft jederzeit einspringen, sollten Notfallpläne zum Einsatz kommen“, sagt Mücke am Telefon.

Falls solche Einsatzpläne aus der Schublade geholt werden: Die Kräfte aus Tettnang stehen also bereit. Koordiniert werden die Pläne in Tettnang von Marco Pudimat, Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung. „Das Infektionsschutzgesetz regelt den Umgang mit Corona, und zwar gemeindeübergreifend. Maßgeblich sind Vorgaben des des Landes und der Gesundheitsämter“, erklärt er am Telefon und betont, dass die Lage sehr dynamisch sei. „Wir fahren bei unserem verwaltungsinternen Handeln auf Sicht. Wir sondieren jeden Tag neu und beziehen Informationen von verschiedenen Quellen. Wenn von dort Informationen kommen, dass wir unser Handeln erweitern müssen, dann zünden wir nächste Stufe“, führt Pudimat aus. Die Vernetzung mit den verschiedenen Protagonisten stehe, es gebe einen ständigen Austausch, beschreibt der Amtsleiter. Die Kommunikation, auch auf Kreisebene, sei intensiv, freitags gebe es einen Jour fixe mit allen Bürgermeistern des Kreises. „Und wir schauen derzeit auch verstärkt in Asyl- und Obdachunterkünften nach und setzen vorkehrende Maßnahmen, auch Alleinstehende, die zuhause versorgt werden müssen, haben wir im Blick.“