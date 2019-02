Tettnangs Narren üben am Wahrzeichen

Tettnang - „Fasnet will geübt sein.“ Unter diesem Motto hat die Narrenzunft Tettnang am Samstagvormittag zu ihrer Hauptübung Bürger und Hästräger zum Aufstellen des Narrenbaums eingeladen. Seit der Bauhof dafür nicht mehr zuständig ist, muss die Narrenzunft selber ran. Kurz vor 11.30 Uhr war am Startplatz neben dem Rathaus weit und breit nichts zu sehen. Hat der Hopfennarr etwa verschlafen?

Eine Gruppe von genau 25 Personen stand unsicher und fröstelnd vor dem Kavaliersgebäude, mit Blick auf die geschlossenen Fensterläden am Rathaus, hinter denen sich der Schlafende befinden soll. Nach einer gefühlten Stunde des Wartens, die in Wirklichkeit zwanzig Minuten dauerte, kam der froh gelaunte Zunftrat mit Gefolge locker auf der Montfortstraße daher und begrüßte die Frierenden mit einem herzhaften Montfort-Jehu.

Wer nun dachte, der Narr würde den gewagten Weg aus dem Fenster nehmen, hatte sich getäuscht, die Fensterläden blieben geschlossen. Der Erwartete kam nämlich hintenrum aus dem Rathaus und lag schon transportfertig auf seinem Leiterwagen. In einem kleinen Umzug, es hatten sich mittlerweile weitere Interessierte eingefunden, wurde er von kräftigen jungen Hopfennarren und selbst gemachter Musikbegleitung der Zunfträte vom Rathaus Richtung Bärenplatz gezogen.

Zunftmeister Michael Pfau und Thomas Raab erklommen den Kronenbrunnen, und es konnte losgehen. Allein zum Einfädeln der Stange, auf der der Narr befestigt ist, waren zwei Anläufe nötig. Da der Narr vermutlich den Rundblick über den Bärenplatz dem auf das Torschloss und die Metzgerei Forster vorzieht, hieß es „erst umdrehen und dann einfädeln.“ Nun wurden noch die Arme befestigt, die aus Sicherheitsgründen abmontiert waren. Ein Fanfarenzug mit zwei Personen belohnte den gelungenen ersten Schritt.

Das Aufrichten, welches die Stangenträger besorgten, erwies sich als recht langwierig. Deshalb stellten in der Zwischenzeit Michael Gürgen und Michael Pfau das aktuelle Programm der Narrenzunft vor.

Punkt 12 Uhr stand der Hopfennarr an seinem sonnigen Platz, allerdings mit leeren Händen. Die Schelle, die er normalerweise in der rechten Hand trägt, fehlte, und an der linken Hand war nur eine Kette zu sehen, die vom Publikum als Rosenkranz fehlgedeutet wurde. Daran sollte eigentlich das Montfort-Jehu-Schild befestigt sein.

Bei der anschließenden Pressekonferenz und Bürgerfragestunde gab es die Möglichkeit, „unqualifizierte“ Fragen und Kommentare beim Zunftrat loszuwerden. Ein Bürger monierte mit Blick auf das Transportfahrzeug des Narrenbaums, dass Tettnang uralte Fahrzeuge für eine so wichtige Sache benutze. Und dann dieses „un(aus)gebildete“ Personal. Er schlug vor, die Langenargener Narrenzunft zu Hilfe zu holen.

Zwei anwesende indische Persönlichkeiten veranlassten Wolli Locher zum Hinweis auf den Schlossball „Taj Mahal“, der am 23. Februar stattfindet. Der Auftritt der Tempeltänzerin Geli aus Neu Delhi sowie indische Spezialitäten am Büfett, wie Schlangen- und Elefantenrüsselcurry, seien wärmstens zu empfehlen.

Zum Abschluss der Hauptübung ließ sich feststellen, dass die Leistung auf der Bewertungsskala ungefähr in der Mitte angesiedelt ist. Die praktischen Fähigkeiten, wie das rechtzeitige Umdrehen des Hopfennarrs und vor allem seine Präsentation mit leeren Händen, gab zu denken und einige Abzüge. Sehr lobend zu erwähnen: der Fanfarenzug sowie der Begleitgesang der Zunfträte, die den Narrenmarsch stimmgewaltig und ausdauernd schmetterten.