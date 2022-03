Tettnangs Hopfenpflanzer produzieren verstärkt nachhaltig

Bei der Versammlung der Tettnanger Hopfenpflanzer sind auch die Sortensieger aus dem Anbaugebiet Tettnang ausgezeichnet worden.

Gruppe Aroma: Bei der Sorte Tettnanger sind die Sortensieger Martina Biegger (1. Platz), Ludwig Sauter (2. Platz) und Stefan Locher (3. Platz). Bei der Sorte Halltertauer Mittelfrüh belegt Ulrich Igel den zweiten Platz und Hubert Kling den dritten Platz. Bei Hallertauer Tradition belegt Bruno Wagner den ersten Platz. Bei der Sorte Saphir landet Edwin Heine auf dem dritten Platz. Bei Spalter Select belegt Reinhold Baumann den ersten Platz (ebenso die Gold-Medaille für die Gruppe Aroma).

Gruppe Spezial-Aroma: Ludwig Locher belegt bei Mandarina Bavaria den dritten Platz, der erste Platz für Huell Melon geht an die Ruther GbR (ebenso die Bronze-Medaille in der Gruppe Spezial-Aroma). Der erste Platz für Callista geht an Gerhard Rude. Rupert Rittler erreichte mit Ariana ebenfalls den ersten Platz.