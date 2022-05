Tettnangs Fußballerinnen stehen im Verbandspokalfinale

Zum zweiten Mal werden die Endspiele im WFV-Pokal der Frauen und B-Juniorinnen gemeinsam ausgetragen. Der Finaltag im Frauenwettbewerb findet am Donnerstag, 26. Mai, beim SV Hegnach statt.

Um 16 Uhr folgt das Tageshighlight, das Finale im Verbandspokal der Frauen. Die Titelverteidigerinnen vom SV Hegnach treffen auf den TSV Tettnang. Die Oberligisten vom Bodensee kämpfen in der Liga aktuell um den Abstieg und erhoffen sich von einem Sieg im Verbandspokal Schwung für das Saisonfinale. „Wir sind der ,Underdog’ in diesem Finale, spielen eine Klasse tiefer und haben dazu noch ein Auswärtsspiel. Das sind erst mal Voraussetzungen, die für Hegnach sprechen. Aber unser Team hat null Druck und kann an einem guten Tag auch einen Regionalligisten schlagen, das haben sie bereits gezeigt. Wir freuen uns riesig auf das Finale und werden mit unseren Fans im Rücken alles dran setzen den Pokal zu holen“, sagt Spielleiterin Karin Rasch-Boos. Trainer Philipp Zimmermann meint: „Wir sind klarer Außenseiter, aber unser Team wird diesen Tag nicht als Ausflugsfahrt sehen, sondern will das Beste geben, um den Regionalligisten zu schlagen und den Pokal zu holen.“