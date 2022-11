Tettnangs Fußballerinnen spielen gegen den Mitabsteiger

Für die Fußballerinnen des TSV Tettnang steht in der Verbandsliga das letzte Heimspiel in diesem Jahr an. Am Samstag (17 Uhr) hat der TSV im heimischen Riedstadion den Mitabsteiger aus der Oberliga, den TSV Lustnau, zu Gast. Lustnau steht zwar nur auf dem elften Tabellenplatz, Tettnang sollte die Gäste laut Mitteilung aber auf keinen Fall unterschätzen.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga sind die Gäste aus dem Raum Tübingen weitestgehend zusammengeblieben. Neu ist unter anderem die ehemalige Tettnanger Spielerin Lea Kalmbach. Für die Frauen aus Tettnang muss eine deutliche Leistungssteigerung her im Vergleich zu den vergangenen Spielen gegen Frommern und Jungingen. Laut Trainer Manuel Prinz „ reichen keine 99 Prozent, um in der Liga die Spiele zu gewinnen“. Seine Spielerinnen haben diese Saison aber schon mehrfach gezeigt, dass sie zu Recht auf dem zweiten Tabellenplatz stehen und mit bereits 43 geschossenen Toren den besten Sturm der Liga besitzen.