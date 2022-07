Tettnangs Fußballer blicken auf sensationelle Saison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf eine Spielzeit, die ihresgleichen sucht, blicken Tettnangs Fußballer. Gelegenheit bot das Abschlussfest am TSV-Heim, zu dem sich alle vier aktiven Teams samt Trainern und Betreuern, Mitarbeitern im Vorstandsteam, Jugendtrainer, Helfer, Fans und Gönner einfanden.

Von einer „außergewöhnlichen Saison“ sprach Abteilungsleiter Christian Rasch. In einer verschworenen Gemeinschaft mit „tollem Zusammenhalt bis in den Jugendbereich hinein“ hätten viele Anteil an den Erfolgen. Zu denen zählen in der Saison 21/22: Herren I Meister/Bezirkspokalsieger, Herren II Meister, Frauen I WFV-Pokalfinalist, leider Abstieg aus der Oberliga, Frauen II Bezirkspokalsieger/Aufstieg via Relegation in die Landesliga, A-Junioren Meister Kreisstaffel, C-Junioren Meister Bezirksliga, A-Juniorinnen Meister Kreisliga, C-Juniorinnen Bezirkspokalsieger, D-Juniorinnen Meister Kreisstaffel.

Als sportlicher Leiter Herren nahm Thomas Helm die Verabschiedung von vier Spielern vor, die sich alle um den TSV verdient gemacht haben. Setzen Ersin Sanli (FC Dostluk) und Kai Mähr (FC Wangen) ihre Laufbahn fort, so ist bei Marco Wirth und Jörg Dannecker nach dem Karriere-Ende die Hoffnung, dass sie dem TSV verbunden bleiben. Letzterem galten als langjährigem „Leader auf dem Platz und Drumherum“ besondere Dankesworte und - gesten. „Hart“ nannte es Dannecker wegen einer Verletzung aufhören zu müssen – und zeigte sich zugleich stolz auf die Mannschaft und den Verein, den der „Gemeinschaftsgedanke“ auszeichne.

Der Dank von Karin Rasch-Boos als sportlicher Leiterin Damen galt unter anderem Armin Friedrich für seinen Einsatz, ehe sie Verabschiedungen vornahm. Knapp 20 Jahre hatte sich Tamara Holzberger in Tettnang eingebracht, auf 18 Jahre kam Elisa Schneider, auf deren 14 Akin Denk, auf 13 Selina Weishaupt.

Dankesworte und -präsente von Damen wie Herren (Sara Caesar/Sandra Trautwein, Luca Marschall/Niklas Wensing) freuten eine Helferschar, die von Physiotherapeutin Sharon und Vereinsheim-Wirtin Kathi über die „Grillatoren“ bis zu Platzwarten und Trikotdiensten reichten. Bewegend die Worte von Peter Biberger (Trainer Herren II), der den Stolz auf diese Saison haargenau wie emotional ausdrückte.

Nicht fehlen durfte der Dank von Natalie Kaiser an Karin Rasch-Boos: Ihr Wechsel von Frauen II zu Frauen I mag nicht groß erscheinen, der Wehmut in der Mannschaft ist aber groß.